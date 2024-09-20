Παναθηναϊκός: Έχει ανεβάσει τον πήχη προσδοκιών με τον Αταμάν στον πάγκο

Ο φετινός Παναθηναϊκός δείχνει αποφασισμένος να επιστρέψει στην κορυφή, έχοντας πραγματοποιήσει, πέρυσι, μια από τις πιο εντυπωσιακές αγωνιστικές σεζόν των τελευταίων ετών.

Με την έλευση του κορυφαίου Κώστα Σλούκα, και του "θρύλου" του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Εργκίν Αταμάν, στον πάγκο, ο Επτάστερος κατέκτησε την κούπα της Basket League κόντρα στον Ολυμιπακό (3-2 με ολική ανατροπή) και την Ρεάλ Μαδρίτης (95-80).

Η ομάδα επανήλθε με νέο "αέρα", έχοντας ενισχύσει το ρόστερ της με τους Λορέντζο Μπράουν, Ομέρ Γιουρτσεβέν και Τζεντί Οσμάν.

