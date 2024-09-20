Φιλοδώρημα ύψους 3.000 ευρώ, άφησε ο αστέρας τους ΝΒΑ Γιάννης Αντετοκούμπο, σε κλαμπ στη Μύκονο που επισκέφθηκε και φέτος.

Ο εργαζόμενος του κλαμπ μιλώντας στην κάμερα του «Mykonoς Live TV», χαρακτήρισε τον διάσημο μπασκεμπολίστα «ευγενικό, ανοιχτόκαρδο και κιμπάρη» αποκαλύπτοντας ότι τη βραδιά που πήγε με τα αδέλφια του έκανε λογαριασμό γύρω στις 12.000 ευρώ ο Γιάννης και άφησε tips 3.000 ευρώ.

Ο νεαρός σερβιτόρος διηγείται στον ρεπόρτερ του Mykonos Live TV άγνωστες ιστορίες με celebrities που επισκέφθηκαν το νυχτερινό κέντρο στη Χώρα του νησιού.

Ο εργαζόμενος, ξεχώρισε την προσωπικότητα του Γιάννη Αντετοκούνμπο γιατί, όπως λέει, αν και παγκόσμιος σταρ, είναι «πολύ απλός, ευγενικός και κιμπάρης».

Όπως αναφέρει, ο Έλληνας άσσος των Μιλγουόκι Μπακς άφησε tip 3.000 ευρώ ενώ δεν δίστασε να χαρίσει ένα ζευγάρι παπούτσια του στον σεφ του μαγαζιού.

Επίσης στο ίδιο μαγαζί η γυναίκα του Μαράια έκανε το Bachelorette πάρτι της.« Ήταν πάρα πολύ καλές, πολύ ευγενικές.. Πέρασαν πάρα πολύ όμορφα, ήταν με το χαμόγελο. Μια έχασε το κινητό της και μείναμε και το ψάχναμε μισή ώρα, αλλά το βρήκαμε. Μας αγκάλιασαν και μας είπαν τι ευγενικοί που είστε που βρέθηκε το κινητό. Μας άφησαν tips τετραψήφιο αριθμό».

Δυσάρεστες και ευχάριστες εμπειρίες

Ο νεαρός σερβιτόρος θυμάται ότι το μεγαλύτερο φιλοδώρημα που έχει δοθεί ήταν της τάξης των 10.000 ευρώ από έναν πολύ ευχαριστημένο πελάτη ενώ αξέχαστη του έχει μείνει μια φάρσα από τον διάσημο TikToker, The European Kid, που τελικά έγινε πραγματικότητα. Τι συνέβη; Ο Ελληνοαμερικάνος influencer ζήτησε από τον Βασίλη να γυρίσουν ένα βίντεο όπου τάχα δεν είχε να πληρώσει τον λογαριασμό και θα γινόταν μεγάλη φασαρία. Λίγη ώρα αφότου γύρισαν το βίντεο, ο TikToker έφυγε από το μαγαζί αλλά οι φίλοι του παρέμειναν εκεί και παρήγγειλαν κι άλλα ποτά με τον τελικό λογαριασμό να φτάνει τα €8.000. Όταν όμως ήρθε η ώρα να πληρώσουν διαπίστωσαν ότι δεν είχαν χρήματα. Το κλαμπ χρειάστηκε να μείνει ανοιχτό μέχρι τις 7 το πρωί περιμένοντας να πληρωθεί ο λογαριασμός από τον πατέρα του TikToker με έμβασμα από την Αμερική! Στο τέλος της συνέντευξης, ο νεαρός σερβιτόρος αναφέρεται και στην δυσάρεστη εμπειρία που βίωσε όταν δούλεψε για μια σεζόν στο εστιατόριο του Nusret, τον οποίο χαρακτηρίζει εγωκεντρικό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.