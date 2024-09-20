Νέα σειρά ντοκιμαντέρ για τον Sean «Diddy» Combs που θα εμβαθύνει τόσο στη φήμη του μεγιστάνα της μουσικής βιομηχανίας όσο και στα εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται ανακοίνωσε το συνδρομητικό τηλεοπτικό δίκτυο Investigation Discovery (ID).

Η σειρά ντοκιμαντέρ παραγωγής για το ID από τη Maxine Productions και τη The Intellectual Property Corporation (IPC) σε συνεργασία με τη Rolling Stone Films, θα παρουσιάσει τις ιστορίες όσων έχουν ισχυριστεί ότι έχουν υποφέρει από πράξεις βίας και βαρβαρότητας από τα χέρια του ράπερ.

Μέσω πρόσβασης σε αρχειακό υλικό και σε βάθος ρεπορτάζ από το Rolling Stone, μαζί με οδυνηρές μαρτυρίες επιζώντων, καθώς και φίλων και συναδέλφων που γνώριζαν και συνεργάζοταν με τον ράπερ προτού γίνει διάσημος το ντοκιμαντέρ θα ρίξει φως στις κατηγορίες που διατυπώνονται εναντίον του σταρ που ήταν κάποτε στο απυρόβλητο.

'Quiet on Set' Network Announces Sean "Diddy" Combs Docuseries Set for 2025 https://t.co/h6WIWeKJNM — The Hollywood Reporter (@THR) September 18, 2024

Ο Diddy είναι υπό κράτηση, καθώς οι δικηγόροι του δεν κατάφεραν την Τετάρτη να τον αποφυλακίσουν με εγγύηση.

Ο ράπερ ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλικές επιθέσεις, συνωμοσία, εκβιασμό, εμπορία ανθρώπων, καταναγκαστική εργασία μεταξύ άλλων κατηγοριών, θα παραμείνει υπό κράτηση εν αναμονή της δίκης του. Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας στη Νέα Υόρκη Ντάμιαν Γουίλιαμς δήλωσε ότι ο κατηγορούμενος αποτελεί απειλή για την κοινότητα.

Εάν καταδικαστεί, ο Diddy αντιμετωπίζει υποχρεωτική ελάχιστη ποινή κάθειρξη 15 ετών και πιθανώς ισόβια κάθειρξη.

Ο ράπερ έχει δηλώσει αθώος. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα το 2025 στο ID και στο Max.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

