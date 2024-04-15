Ανοιχτό τοπ ενδεχόμενο να μεταφερθεί η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού από τις όχθες του ποταμού Σηκουάνα όπου είναι να πραγματοποιηθεί σε κάποιο στάδιο για λόγους ασφαλείας, άφησε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι θα μπορούσε να «περιοριστεί στο Τροκαντερό» η τελετή, απέναντι από τον Σηκουάνα και από τον Πύργο του Άιφελ, αντί να καλύπτει την προγραμματισμένη έκταση του ποταμού, σύμφωνα με το BBC. Πρόσθεσε ότι θα μπορούσε ακόμη και να μεταφερθεί στο στάδιο Stade de France, όπως παραδοσιακά διεξέγεται σε κάθε χώρα. Η τελετή έναρξης πρόκειται να είναι η πρώτη που θα πραγματοποιηθεί εκτός γηπέδου.

Περισσότεροι από 10.000 αθλητές αναμένεται να πλεύσουν κατά μήκος μιας έκτασης 6 χιλιομέτρων του Σηκουάνα.

Οι διοργανωτές είχαν αρχικά σχεδιάσει να φιλοξενήσουν περίπου 600.000 άτομα για να παρακολουθήσουν την τελετή από τις όχθες του ποταμού, αλλά τώρα έχει μειωθεί σε 300.000 άτομα.

Έχει ήδη γίνει γνωστό ότι οι τουρίστες δε θα έχουν δωρεάν πρόσβαση για να παρακολουθήσουν την τελετή, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Αντίθετα, τα εισιτήρια θα είναι μόνο με πρόσκληση και όχι μέσω ανοιχτής εγγραφής.

«Αυτή η τελετή έναρξης... είναι μια παγκόσμια πρωτιά. Μπορούμε να το κάνουμε και θα το κάνουμε», είπε ο Μακρόν σε συνέντευξή του στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης BFMTV και RMC. Αλλά για πρώτη φορά, παραδέχτηκε ότι υπάρχουν και εναλλακτικά σχέδια.

«Υπάρχουν plan Bs και plan Cs», είπε και πρόσθεσε: «Τα ετοιμάζουμε παράλληλα, θα το αναλύσουμε σε πραγματικό χρόνο».

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια έχουν αυξηθεί μετά τις απειλές του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) για πιθανό χτύπημα σε αθλητικές διοργανώσεις όπως στους προημητελικά του Champions League στο Παρίσι, τη Μαδρίτη και το Λονδίνο.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Εμανουέλ Μακρόν είπε επίσης ότι θα έκανε «ό,τι ήταν δυνατόν» για να συμφωνηθεί μια Ολυμπιακή εκεχειρία, όπως προβλέπεται.

