Ένα κυνήγι με σκοπό την αναζήτηση της προέλευσης των χιλιάδων βομβητών που εξερράγησαν στον Λίβανο την περασμένη Τρίτη και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άτομα και να τραυματιστούν πάνω από 2.300 έχει ξεκινήσει με τη Βουλγαρία και τη Νορβηγία να μπαίνουν στο στόχαστρο των ερευνών.

Το πώς και με τη βοήθεια ποιανού πραγματοποιήθηκε η επίθεση δεν είναι ακόμη γνωστό, αν και μέχρι στιγμής υπήρχαν πιθανοί δυνητικοί πελάτες στην Ταϊβάν, την Ουγγαρία και τη Βουλγαρία. Επίσης, δεν είναι σαφές πώς και πότε οι βομβητές μετατράπηκαν σε όπλα, ώστε να μπορούν να πυροδοτηθούν εξ αποστάσεως. Το ίδιο ερώτημα παραμένει και όσον αφορά τα εκατοντάδες γουόκι τόκι που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ και εξερράγησαν την Τετάρτη σε ένα δεύτερο κύμα επιθέσεων.

Μια θεωρία είναι ότι οι βομβητές αναχαιτίστηκαν και συνδέθηκαν με εκρηκτικά αφού έφυγαν από τα εργοστάσια. Ένα άλλο είναι ότι το Ισραήλ ενορχήστρωσε ολόκληρη τη θανατηφόρα αλυσίδα εφοδιασμού δημιουργώντας εταιρίες «κελύφη».

Τι συμβαίνει με τη βουλγάρικη εταιρεία;

Η κρατική υπηρεσία ασφαλείας της Βουλγαρίας, DANS, ανέφερε χθες σε μια ανακοίνωσή της πως εργάζεται από κοινού με το υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να ερευνήσει τον ρόλο μιας εταιρίας που είναι εγγεγραμμένη στη Βουλγαρία, χωρίς να την κατονομάζει. Βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες πως πρόκειται για την εταιρεία με έδρα τη Σόφια Norta Global Ltd η οποία όπως επισήμαναν είχε διευκολύνει την πώληση των βομβητών.

Σε νέα της ανακοίνωση η DANS αναφέρει σήμερα Παρασκευή, ότι κανένας βομβητής που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση στον Λίβανο δεν εισήχθη, εξήχθη ή κατασκευάστηκε στη Βουλγαρία.

Το κτίριο σε κεντρικό σημείο της Σόφιας όπου δηλώνει έδρα η επίμαχη εταιρία, χωρίς όμως να υπάρχει στα επίσημα έγγραφα, σύμφωνα με τις βουλγαρικές υπηρεσίες ασφαλείας

«Κανένα σημάδι της Norta στη διεύθυνση έδρας»

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2022 από τον Νορβηγό Ρίνσον Γιόζε, κατέγραψε το περασμένο έτος τζίρο περίπου 650.000 ευρώ για υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης σε πελάτες εκτός ΕΕ, σύμφωνα με τη φορολογική δήλωσή της.

Ο βουλγαρικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός bTV ανέφερε χθες ότι 1,6 εκατομμύρια ευρώ που συνδέονται με τη φονική επίθεση στον Λίβανο πέρασαν από τη Βουλγαρία και μεταφέρθηκαν στην Ουγγαρία, επικαλούμενος πηγές της Κρατικής Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας.

Επίσης, έρευνα που διεξήχθη από την Εθνική Ραδιοφωνία της Βουλγαρίας (BNR) αποκάλυψε ότι η διεύθυνση που αναγράφεται ως η έδρα της εταιρείας στη Σόφια στη λεωφόρο Vitosha είναι μια πολυκατοικία στην οποία υπάρχουν σχεδόν 200 εταιρείες, σύμφωνα με το τοπικό μητρώο εταιρειών, αλλά δεν υπάρχει κανένα σημάδι της Norta εκεί.

Πάντως, το Reuters επισημαίνει από την πλευρά του πως όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει με την εν λόγω εταιρεία μέσω email δεν τα κατάφερε αφού το μήνυμα επέστρεψε. Παράλληλα, η ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο «έπεσε» μετά τα όσα ήρθαν στην επιφάνεια ενώ προηγουμένως ο ιστότοπος είχε εκδόσεις στην αγγλική, τη βουλγαρική και τη νορβηγική γλώσσα και διαφήμιζε υπηρεσίες συμβουλευτικής, ενσωμάτωσης τεχνολογίας, πρόσληψης και εξωτερικής ανάθεσης.

Στην ανάμειξη της εταιρείας Norta αναφέρθηκε και ο ουγγρικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Telex λέγοντας πως εκείνη εισήγαγε τους βομβητές και οργάνωσε την παράδοσή τους στη λιβανέζικη ισλαμιστική οργάνωση.

Ο ιδρυτής της Norta, Ρίνσον Γιόζε, εδρεύει στη Νορβηγία. Σύμφωνα με το Reuters αρνήθηκε να σχολιάσει ο,τιδήποτε για τους βομβητές όταν ρωτήθηκε τηλεφωνικά και στη συνέχεια έκλεισε το τηλέφωνο όταν έγινε αναφορά στις βουλγαρικές επιχειρήσεις.

Έρευνα και στην Νορβηγία

Οι γείτονές του Ρίνσον Γιόζε σε ένα ήσυχο προάστιο του Όσλο είπαν ότι δεν ήξεραν πολλά για αυτόν. Ο Amund Djuve, Διευθύνων Σύμβουλος της DN Media, όπου εργάζεται επί του παρόντος ο Γιόζε, είπε στο Reuters ότι γνώριζε τις αναφορές και είχε ειδοποιήσει την αστυνομία και τις υπηρεσίες ασφαλείας. Όπως είπε ο Γιόζε ταξίδευε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αστυνομία του Όσλο ανακοίνωσε με τη σειρά της ότι ξεκίνησε «προκαταρκτικές έρευνες για τις πληροφορίες που ήρθαν στο φως».

Η εγχώρια υπηρεσία πληροφοριών της Νορβηγίας, PST, δήλωσε ότι γνωρίζει την κατάσταση και αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.