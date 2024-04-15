Μουσεία του Βερολίνου τροποποιούν το ωράριο τους λόγω οικονομικής στενότητας

Λόγω του υψηλού κόστους ενέργειας και της έλλειψης προσωπικού, πολλά από τα κρατιδιακά μουσεία του Βερολίνου θα περιορίσουν από αύριο τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας τους.

Σύμφωνα με το Πρωσικό Ίδρυμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το οποίο είναι αρμόδιο για τα κρατιδιακά μουσεία του Βερολίνου, από τις 16 Απριλίου το Altes Museum, το Μουσείο Bode, η Εκκλησία Φριντριχσβέρντερ, το Μουσείο Διακοσμητικών Τεχνών, το Μουσείο Ευρωπαϊκών Πολιτισμών ΜΕΚ, η Συλλογή Σαρφ-Γκέστενμπεργκ και το Κάστρο του Κέπενικ θα παραμένουν κλειστά την Δευτέρα και την Τρίτη, ενώ πολλά από τα υπόλοιπα μουσεία της πρωτεύουσας θα μειώσουν τις ώρες λειτουργίας τους.

«Η δύσκολη κατάσταση στα οικονομικά μας αναγκάζει να μειώσουμε δραστικά τις δαπάνες», δήλωσε ο πρόεδρος του Πρωσικού Ιδρύματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς Χέρμαν Πάρτσινγκερ, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι «σχεδιάζουμε να αντιδράσουμε πολύ πιο ευέλικτα στις ροές των επισκεπτών στο μέλλον και να διευρύνουμε τις ώρες λειτουργίας για τις επιτυχημένες εκθέσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

