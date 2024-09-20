Η Nicole Kidman σε μια σπάνια συνέντευξή της μίλησε για το bullying που δεχόταν όταν ήταν έφηβη. Αν και είναι μια από τις μεγαλύτερες και ακριβοπληρωμένες σταρ του Χόλιγουντ, η ίδια δεν «μάσησε» τα λόγια της και μίλησε «ανοιχτά» για το θέμα για να βοηθήσει κι άλλα νέα παιδιά.

Η ίδια έχει πρωταγωνιστήσει σε δεκάδες υπερπαραγωγές, έχει κερδίσει Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα, Emmy και BAFTA, ενώ χιλιάδες γυναίκες θα ήθελαν να της μοιάζουν. Ωστόσο, η ηθοποιός ανέφερε ότι τα εφηβικά της χρόνια ήταν μια κόλαση εξαιτίας της εμφάνισής της.

Η 57χρονη -γεννημένη στη Χαβάη- Αυστραλή ηθοποιός εμφανίστηκε στο ντοκιμαντέρ «In Vogue: The 90s» και αποκάλυψε τον εκφοβισμό που δεχόταν ως έφηβη, επειδή ήταν κοκκινομάλλα, ψηλή και αδύνατη. «Όλη μου τη ζωή, ήθελα να είμαι 1,58 και με καμπύλες. Ήμουν ένα κορίτσι με κόκκινα μαλλιά και ύψος σχεδόν 1,80 μ. από τα 14 μου. Με πείραζαν άσχημα και δεν ένιωθα ωραία με αυτό», τόνισε η Nicole Kidman.

Nicole Kidman reveals how cruel childhood taunts became her greatest asset while breaking into Hollywood https://t.co/EYezg0hJTu pic.twitter.com/sS8UMoUXmH — Daily Mail Online (@MailOnline) September 19, 2024

Πήρε τους πρώτους της ρόλους στην ηλικία των 16 ετών και στα 23 της ήδη την γνώριζε όλος ο κόσμος. Η ταινία «Days of Thunder» δίπλα στον Τομ Κρουζ ήταν καθοριστική για την καριέρα της.

Η υπόθεση «bullying» ήταν ένα κακό όνειρο από το παρελθόν. Η ίδια έγινε η «αγαπημένη» των σχεδιαστών μόδας που την παρακαλούσαν να τη δουν με τις δημιουργίες του στο κόκκινο χαλί και στις πρεμιέρες των ταινιών. «Ξαφνικά το ότι ήμουν ψηλή, αδύνατη και με στήθος πλάκα, ήταν τέλειο για αυτούς», είπε με νόημα στη συνέντευξή της.

