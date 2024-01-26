Ρεκόρ μόνιμων κατοίκων καταγράφηκε το 2023 στη Γερμανία, με τον πληθυσμό να φθάνει τα 84,7 εκατομμύρια, κυρίως λόγω των μεταναστών.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, στο τέλος του 2023 ο πληθυσμός της χώρας ανήλθε σε 84,7 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση κατά 300.000 άτομα από το τέλος του 2022.

Η μετανάστευση για το 2023 έφθασε τις 680.000-710.000, επίπεδο σαφώς χαμηλότερο από το 2015 (1,14 εκατομμύριο) και το 2022 (1,46 εκατομμύριο) και συγκρίσιμο μόνο με τα έτη 1991 (630.000) και 1992 (782.000), όταν επαναπατρίσθηκαν πολλοί άνθρωποι από την πρώην Σοβιετική Ένωση και έφθασαν στην Γερμανία πρόσφυγες πολέμου από την πρώην Γιουγκοσλαβία.

Όπως όλα τα χρόνια μετά την επανένωση της Γερμανίας, έτσι και το 2023 το ισοζύγιο γεννήσεων και θανάτων ήταν αρνητικό, με 320.000 περισσότερους θανάτους, ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για προκαταρκτικές εκτιμήσεις και ότι τα επίσημα στοιχεία αναμένεται να είναι διαθέσιμα τον Ιούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

