Εύα Καϊλή: Άρση της βουλευτικής της ασυλίας αποφάσισε το ΕK

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ψήφισε σήμερα υπέρ της άρσης της ασυλίας της Εύας Καϊλή, σε συνέχεια του αιτήματος της Γενικής Ευρωπαίας Εισαγγελέως για υπόθεση που αφορά τη διαχείριση των αποζημιώσεων για τους κοινοβουλευτικούς βοηθούς.

Με βάση τη διαδικασία, η ψηφοφορία έγινε με ανάταση χειρός.

Την υπόθεση είχε κινήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το Δεκέμβρη του 2022, ζητώντας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Εύας Καϊλή, για πιθανή απάτη κατά του προϋπολογισμού της ΕΕ σε σχέση με τις βουλευτικές αποζημιώσεις και την αμοιβή των βοηθών.

Η υπόθεση για την οποία ήρθη η ασυλία της κ. Καϊλή δεν έχει καμία σχέση με το σκάνδαλο διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το λεγόμενο «Qatargate».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

