Πακιστάν: Πέντε αστυνομικοί νεκροί σε έκρηξη βόμβας

Τουλάχιστον πέντε αστυνομικοί, επιφορτισμένοι με την προστασία ομάδας εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας, σκοτώθηκαν χθες Δευτέρα σε βομβιστική επίθεση με στόχο το όχημά τους στο βορειοδυτικό Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές στη δημόσια διοίκηση και στην αστυνομία.

Η έκρηξη έγινε στην περιφέρεια Μπαζούρ, στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν, όπου οι επιθέσεις έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες.

«Φορτηγό (...) που μετέφερε περίπου 25 αστυνομικούς που φρουρούσαν μέλη της εκστρατείας εμβολιασμού έγινε στόχος ΑΕΜ (αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού)», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ανουάρ ουλ Χακ, ανώτερος αξιωματούχος της δημόσιας διοίκησης στην Μπαζούρ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πέντε αστυνομικοί σκοτώθηκαν και άλλοι 21 τραυματίστηκαν.

Τον απολογισμό επιβεβαίωσε ο Κασίφ Ζουλφικάρ, ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβαν οι πακιστανοί Ταλιμπάν, το Κίνημα των Ταλιμπάν στο Πακιστάν (ΚΤΠ), στο στόχαστρο του οποίου βρίσκονται επί σειρά ετών οι ομάδες εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας και οι αστυνομικοί που εγγυώνται την ασφάλειά τους.

Ο εμβολιασμός κατά της πολιομυελίτιδας αντιμετωπίζεται γενικά με καχυποψία στο Πακιστάν, όπου αφθονούν οι θεωρίες συνωμοσίας που θέλουν μεταξύ άλλων τα εμβόλια να εγγράφονται σε δυτική συνωμοσία για τη στείρωση των παιδιών των μουσουλμάνων.

Άλλη θεωρία θέλει τα εμβόλια να περιέχουν χοιρινό λίπος και κατά συνέπεια να είναι απαγορευμένα για τους μουσουλμάνους.

Η καχυποψία, που τροφοδοτείται από υπερσυντηρητικούς μουσουλμάνους θρησκευτικούς ηγέτες, έγινε ακόμη πιο έντονη μετά την οργάνωση εκστρατείας εμβολιασμού από τη CIA που αποτελούσε στην πραγματικότητα προκάλυψη της επιχείρησης για τον εντοπισμό του Οσάμα μπιν Λάντεν, ο οποίος σκοτώθηκε το 2011 σε επιχείρηση των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων στην Αμποταμπάντ (βόρεια).

Το Πακιστάν είναι η μια από τις μόλις δυο χώρες του κόσμου —η άλλη είναι το γειτονικό Αφγανιστάν— όπου η πολιομυελίτιδα παραμένει ενδημική. Σε αυτές τις δυο χώρες οι ομάδες που κάνουν εμβόλια βρίσκονται συχνά στο στόχαστρο επιθέσεων ισλαμιστών.

Έξι κρούσματα της εξαιρετικά μολυσματικής νόσου, που προκαλεί ιός ο οποίος εισβάλλει στο νευρικό σύστημα και μπορεί να προκαλέσει πλήρη και ανεπανόρθωτη παράλυση, καταγράφτηκαν στο Πακιστάν το 2023. Το 2022, είχαν εντοπιστεί 20, σύμφωνα με το πακιστανικό εθνικό πρόγραμμα κατά της πολιομυελίτιδας.

Χθες άρχισε στο Πακιστάν νέα εκστρατεία εμβολιασμού εναντίον της νόσου. Κατά τη διάρκεια του εγχειρήματος, σκοπός είναι να χορηγηθούν εμβόλια σε 44 εκατομμύρια παιδιά σε όλη την επικράτεια μέσα σε μια εβδομάδα.

Η χώρα, που ετοιμάζεται να διεξαγάγει εκλογές την 8η Φεβρουαρίου, έχει βρεθεί αντιμέτωπη, ειδικά αφού επανήλθαν στην εξουσία στην Καμπούλ οι Ταλιμπάν τον Αύγουστο του 2021, με ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας, ειδικά στις περιοχές που συνορεύουν με το Αφγανιστάν.

Το Ισλαμαμπάντ καταγγέλλει πως οι περισσότερες επιθέσεις σχεδιάζονται στην αφγανική επικράτεια, όπου οι δράστες τους διαθέτουν «ασφαλή καταφύγια», κάτι που διαψεύδει η Καμπούλ.

Εξαμελής ομάδα βομβιστών-καμικάζι σκότωσε τουλάχιστον 23 στρατιωτικούς σε επίθεση εναντίον της βάσης τους στο βορειοδυτικό Πακιστάν τον Δεκέμβριο. Επρόκειτο για την πιο πολύνεκρη επίθεση εναντίον των ενόπλων δυνάμεων εδώ και χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

