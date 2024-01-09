Δέκα αστυνομικοί τέθηκαν υπό κράτηση στην Αλγερία μετά την «παρείσφρηση» στα τέλη Δεκεμβρίου νεαρού στον χώρο του συστήματος προσγείωσης αεροσκάφους το οποίο εκτέλεσε πτήση από το αεροδρόμιο της Οράν στο Ορλί του Παρισιού, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η εισαγγελία.

Ο νεαρός, χωρίς χαρτιά, η ηλικία του οποίου εκτιμάται πως είναι μεταξύ είκοσι και τριάντα ετών, βρέθηκε έχοντας υποστεί «πολύ σοβαρή υποθερμία» στο διεθνές αεροδρόμιο του Παρισιού, το Ορλί, μέσα στην κοιλότητα του συστήματος προσγείωσης αεροσκάφους της Air Algérie που είχε φθάσει από την Οράν, στη βορειοδυτική Αλγερία.

Διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο.

Δέκα αστυνομικοί, καθώς και μηχανικός της Air Algérie, προφυλακίστηκαν αφού κατέθεσαν σε δικαστήριο της Οράν στο πλαίσιο «προκαταρκτικής έρευνας που διενεργείται από τη γενική διεύθυνση εσωτερικής ασφαλείας», σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για «αδικήματα από αμέλεια που έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων που επέβαιναν στο αεροσκάφος και άλλων, καθώς και την ασφάλεια του αεροσκάφους», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τη Δευτέρα, το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την αντικατάσταση του γενικού διευθυντή της αλγερινής αστυνομίας Φαρίντ Μπενσέιχ, χωρίς να διευκρινίσει αν η απόφαση αυτή συνδεόταν με την έρευνα που διενεργείται για τον εντοπισμό του λαθρεπιβάτη.

Παρόμοιο επεισόδιο εκτυλίχθηκε τον Μάρτιο του 2022, στο αεροδρόμιο της Κωνσταντίνης (ανατολικά), όταν δεκαεξάχρονος κατάφερε να μπει κρυφά σε αεροσκάφος της Air Algérie με προορισμό τη Γαλλία. Έφθασε σώος, καθώς έκανε το ταξίδι κρυμμένος μέσα στον χώρο αποσκευών.

Τρεις μήνες αργότερα, τα άψυχα σώματα δυο ανδρών εντοπίστηκαν στο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους στο διεθνές αεροδρόμιο του Αλγερίου.

Τα θύματα ήταν Αλγερινοί, που ήθελαν να μεταναστεύσουν παράτυπα στην Ευρώπη και κρύφτηκαν στα συστήματα προσγείωσης αεροσκαφών που εκτελούσαν πτήσεις από το Αλγέρι στη Βαρκελόνη μετ’ επιστροφής, σύμφωνα με αλγερινά ΜΜΕ.

Είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα ανώτεροι αξιωματικοί της αλγερινής αστυνομίας μετά τους θανάτους των δυο νέων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

