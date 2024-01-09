ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε στον φράκτη του Λευκού Οίκου - Υπό κράτηση ο οδηγός

Οι αμερικανικές αρχές συνέλαβαν χθες Δευτέρα πρόσωπο στα όρια του Λευκού Οίκου, αφού έριξε το αυτοκίνητο που οδηγούσε πάνω στον φράκτη του ιστορικού κτιρίου, γνωστοποίησε η «Secret Service», η υπηρεσία η οποία φυλάσσει τους κορυφαίους αμερικανούς κρατικούς αξιωματούχους.

«Λίγο πριν από τις 18:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 01:00 σήμερα ώρα Ελλάδας), όχημα έπεσε πάνω σε εξωτερική πύλη στο κτιριακό συγκρότημα του Λευκού Οίκου», εξήγησε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, ο Άντονι Γκουλιέλμι, μέσω X (του πρώην Twitter).

«Ο οδηγός τέθηκε υπό κράτηση και διενεργούμε έρευνα για την αιτία και τον τρόπο που έγινε η σύγκρουση», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεν βρισκόταν στο κτίριο όταν εκτυλίχθηκε το συμβάν. Οι υπηρεσίες ασφαλείας δεν ξεκαθάρισαν μέχρι τώρα αν επρόκειτο για απλό ατύχημα ή απόπειρα επίθεσης εναντίον του κτιρίου, στο κέντρο της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας Ουάσιγκτον.

Η αστυνομία απομάκρυνε το όχημα και ο οδηγός «παραμένει υπό κράτηση» καθώς «η έρευνά μας συνεχίζεται», συμπλήρωσε ο κ. Γκουλιέλμι.

Ο Λευκός Οίκος μετατράπηκε σε θέατρο εισβολών που γνώρισαν μεγάλη προβολή στα ΜΜΕ τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας ανησυχία σε βαθμό που το 2020 κατασκευάστηκε ψηλότερη και ανθεκτικότερη μεταλλική μπαριέρα γύρω από την έδρα της αμερικανικής προεδρίας.

Το 2017, άνδρας σκαρφάλωσε στον φράκτη και περιηγήθηκε στον περίβολο του εμβληματικού κτιρίου για πάνω από δεκαέξι λεπτά προτού συλληφθεί, ενώ ο τότε πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στο εσωτερικό του.

Το 2014, ενώ πρόεδρος ήταν ο Μπαράκ Ομπάμα, βετεράνος του αμερικανικού στρατού πέρασε τον φράκτη του Λευκού Οίκου και διέσχισε την πρασιά τρέχοντας προτού μπει στο κτίριο με μαχαίρι στην τσέπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

