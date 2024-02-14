Η Διώρυγα του Σουέζ θα συνεργαστεί με του πελάτες για την ανεύρεση τρόπων που θα περιορίσουν τις επιδράσεις που έχει στο εμπόριο η κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Αρχής της Διώρυγας Οσάμα Ράμπι κατά την συνάντηση που είχε με τον Σόρεν Τοφτ, διευθύνοντα σύμβουλο του ναυτιλιακού κολοσσού MSC.

Οι επιθέσεις που πραγματοποιούν σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα οι υποστηριζόμενες από το Ιράν ομάδες ανταρτών της Υεμένης Χούθι – τις οποίες οι ίδιοι τις αποκαλούν δράσεις αλληλεγγύης προς του Παλαιστίνιους στον πόλεμο της Γάζας- έχουν διαταράξει την παγκόσμια ναυτιλία και εξαναγκάσει τις ναυτιλιακές εταιρείες να επιλέγουν για τα πλοία τους μεγαλύτερες και πιο δαπανηρές διαδρομές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

