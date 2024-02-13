Χούθι: Την τελευταία εβδομάδα δεν υπήρξε διέλευση πλοίου που συνδέεται με το Ισραήλ

Ο ηγέτης των Χούθι δήλωσε σήμερα ότι οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες της Υεμένης δεν επέτρεψαν την τελευταία εβδομάδα σε κανένα πλοίο που συνδέεται με το Ισραήλ να περάσει από τον Κόλπο του Άντεν.

«Οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί απέτυχαν να διασφαλίσουν τη διέλευση οποιουδήποτε πλοίου κατευθυνόταν προς το Ισραήλ. Δεν μπορούν πλέον να προστατεύσουν ούτε τα αμερικανικά ούτε τα βρετανικά πλοία. Αυτή είναι μια πραγματική και μεγάλη νίκη για εμάς», τόνισε ο Άμπντελ Μάλικ αλ Χούθι σε ομιλία που μεταδόθηκε τηλεοπτικά.

Οι αντάρτες Χούθι – οι οποίοι ελέγχουν τις πολυπληθέστερες περιοχές της Υεμένης – έχουν κατ’ επανάληψη εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, ως ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας.

Παρότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και των συμμάχων τους πολλαπλασίασαν τις επιχειρήσεις τους στην Υεμένη και στα ανοικτά της εμπόλεμης χώρας για να προστατεύσουν τη ναυσιπλοΐα, οι Χούθι συνεχίζουν τις επιθέσεις με drones και πυραύλους, υποχρεώνοντας πολλές εταιρείες να αναδρομολογήσουν τα πλοία τους επιλέγοντας τον περίπλου της Αφρικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

