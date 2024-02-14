DW: Γιατί η Ρωσία στοχοποιεί την Εσθονία;

«Η Κάγια Κάλας τα κατάφερε», γράφει το Spiegel Online για την «επικήρυξη» της Εσθονής πρωθυπουργού από τη Ρωσία. «Ως βραβείο για τον συνεχή αγώνα ενάντια στην προπαγάνδα του Κρεμλίνου στον Ουκρανικό πόλεμο», χαρακτηρίζει το περιοδικό την συμπερίληψη του Εσθονής πρωθυπουργού σε λίστα καταζητούμενων από τη Ρωσία. Και αυτό διότι «η Κάλας δεν εξαπατήθηκε ποτέ από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ήδη από τον Ιανουάριο του 2022, πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αποφάσισε η χώρα της να παραδώσει όπλα στο Κίεβο», αναφέρει το Der Spiegel στην ηλεκτρονική του έκδοση.

«Τον Μάρτιο του 2022, δύο εβδομάδες μετά τη ρωσική επίθεση, ορισμένοι στην Ευρώπη εξακολουθούσαν να συζητούν εάν θα μπορούσαν να διατηρηθούν οι οικονομικές διασυνδέσεις με τη Ρωσία», σημειώνει το περιοδικό. «Η Κάλας, από την άλλη προειδοποίησε ότι ο πόλεμος δεν θα τελείωνε γρήγορα και ότι η Ευρώπη έπρεπε να σταθεί ενωμένη ενώ επιτέθηκε επανειλημμένα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και απαίτησε από νωρίς να καταδικαστεί για εγκλήματα πολέμου».

«Φαίνεται σχεδόν λογικό ότι το Κρεμλίνο αντιλαμβάνεται ως εχθρό την Κάλας. Ως προσωποποιημένη εναλλακτική στη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν, αντιπροσωπεύει μια χώρα που έχει απομακρυνθεί από την πρώην κατοχική δύναμη», σχολιάζει το Spiegel Online αναφορικά με τις κατηγορίες της Ρωσίας περί «παραποίησης της ιστορίας».

Η εφημερίδα Volksstimme του Μαγδεβούργου χαρακτηρίζει την συμπερίληψη της Κάλας σε λίστα καταζητούμενων ως οξεία προειδοποίηση προς την αρχηγό της κυβέρνησης της Εσθονίας». Η χώρα της Βαλτικής αποτελεί σύμφωνα με την εφημερίδα, «το πιο μαλακό σύνορο την βορειοατλαντικής συμμαχίας. Σχεδόν το ένα τέταρτο του πληθυσμού είναι Ρώσοι. Εάν η Μόσχα θελήσει να ενσωματώσει τη Βαλτική, η Εσθονία θα μπορούσε να είναι η πρώτη της κίνηση», προειδοποιεί η εφημερίδα.

Ο «μεγαλόστομος» Μακρόν

«Ο Μακρόν θέλει να απεικονίζει τον εαυτό του ως μεγάλο σωτήρα», σχολιάζει η Süddeutsche Zeitung το ακυρωθέν ταξίδι του Γάλλου Προέδρου στην Ουκρανία «Σύμφωνα με ανεπίσημες εικασίες η ακύρωση του ταξιδιού οφείλεται όμως στο γεγονός ότι η βοήθεια που έχει υποσχεθεί μέχρι στιγμής δεν είναι αρκετή για το Κίεβο.»

Έτσι σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου του Κιέλου για την Παγκόσμια Οικονομία, «η Γαλλία υποστήριξε την Ουκρανία με όπλα αξίας μισού δισεκατομμυρίου ευρώ από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Οκτώβριο του 2023, ενώ η Γερμανία παρείχε στρατιωτική βοήθεια ύψους περίπου 17 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 34 φορές περισσότερο», αναφέρει η SZ. «Στη συνολική κατάταξη για στρατιωτική, ανθρωπιστική και οικονομική βοήθεια, η Γαλλία βρίσκεται στη 12η θέση, πίσω από τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, πίσω ακόμη και από την Ολλανδία και την Ελβετία.»

Η απροθυμία του Γάλλου Προέδρου, σύμφωνα με την εφημερίδα του Μονάχου, εξηγείται επίσης από «την κακή κατάσταση του γαλλικού στρατού. Για παράδειγμα, τα άρματα μάχης Leclerc, που η Ουκρανία επιθυμεί διακαώς, δεν μπορούν να παραχωρηθούν, διότι ο γαλλικός στρατός δεν έχει αρκετά».

Πηγή: DW - Ευθύμης Αγγελούδης

