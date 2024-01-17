Εμφάνιση αστραπή έκανε ένας μυστηριώδης άντρας που εμφανίστηκε ημίγυμνος πίσω από το πολιτικό σχολιαστή Ντικ Μόρις την ώρα που ήταν στον αέρα και που φαίνεται να κέρδισε τις εντυπώσεις των τηλεθεατών από τις πολιτικές εξελίξεις.

Οι τηλεθεατές του Newsmax παρακολούθησαν λίγο μπερδεμένοι τη Δευτέρα το βράδυ την είσοδο στο πλάνο ενός μυστηριώδους μισοντυμένου άνδρα, κάνοντας την εμφάνισή του πίσω από τον πολιτικό σχολιαστή Ντικ Μόρις στη μέση μιας συνέντευξης για τη νίκη του Τραμπ στις προκριματικές εκλογές της Αϊόβα.

Καθώς ο Μόρις μιλούσε στην κάμερα, ο άνδρας άνοιξε μια πόρτα πίσω του, βγαίνοντας από έναν χώρο που έμοιαζε με μια μεγάλη ντουλάπα ή ένα γκαράζ.

Ο άνδρας περπάτησε πίσω από την κάμερα ντυμένος μόνο με ένα στενό λευκό μπλουζάκι και μαύρα εσώρουχα.

Κανείς από τους παρευρισκόμενους δεν αντέδρασε στη θέα του άνδρα και έφυγε τόσο γρήγορα που αφήνοντας τους τηλεθεατές να αναρωτιούνται στα social media αν είχαν φανταστεί το όλο θέμα.

Η DailyMail επικοινώνησε με τον Morris για να ρωτήσει ποιος είναι ο άνδρας και τι έκανε εκεί, αλλά δεν έχει δώσει ακόμα εξηγήσεις.

Λίγο πριν μπει ο άντρας, ο Μόρις έλεγε τις σκέψεις του για το τι θα σήμαινε για τον Τραμπ μια νίκη στην Αϊόβα, λέγοντας: «Λοιπόν, νομίζω ότι ο Τραμπ θα σημειώσει μια τεράστια νίκη. Πιστεύω ότι τα μέσα ενημέρωσης θα προσπαθήσουν να το υποβαθμίσουν γιατί, όπως σωστά είπατε...»

Στη συνέχεια, χωρίς καν να ρίξει μια ματιά γύρω του τη στιγμή που ο άντρας περνούσε από πίσω του, ολοκλήρωσε: «... Βασικά υποστηρίζουν τη Νίκι Χάλει».

Αμέσως μετά το πλάνο της κάμερας εστίασε στους τρεις άνδρες στο Newsmax.

Πηγή: skai.gr

