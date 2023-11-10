I' am celebrity...get me out of here: Αποχώρησε η Emilia Vodos

Νέες περιπέτειες περίμεναν κι αυτή την εβδομάδα τους Celebrities στον Άγιο Δομίνικο!

Μια… λιγούρα του Γιώργου Λιανού και το burger που του ετοίμασε με τα χεράκια της η Καλομοίρα έφεραν την έμπνευση για το αγώνισμα που έκρινε την ομάδα που θα πάει στο καλό και στο κακό camp. Πριν όμως από την έναρξη του αγωνίσματος ο αρχηγός της Κίτρινης ομάδας Τάσος Ξιαρχό έκανε μία μυστική συμφωνία με τον Νίκο Βαμβακούλα και τον έχρισε αρχηγό της Πράσινης ομάδας.

Λίγα λεπτά προτού οι αρχηγοί να επιλέξουν τους παίκτες που θα διαγωνιστούν ένας νέος Celebrity έκανε βουτιά στο κενό και βρέθηκε στην Πράσινη ομάδα, κι αυτός δεν είναι άλλος από τον Πάτρικ Ογκουνσότο. Η Κίτρινη ομάδα διαμαρτυρήθηκε πως όλοι οι νέοι παίκτες μπαίνουν στους αντίπαλους. Ο πρώτος γύρος έδειξε ισοπαλία και στη συνέχεια αναμετρήθηκαν ο Γιώργος Χειμωνέτος από την Κίτρινη και ο BO από την Πράσινη με τον Γιώργο να σκοράρει ακριβώς πάνω στο στόχο και να διατηρεί την ομάδα του στο καλό camp με επιπλέον παροχή το καθημερινό σερβίρισμα… burger!

Η επιστροφή όμως στα camps δεν ήταν και πολύ ευχάριστη αφού μία υπερχείλιση του ποταμού οδήγησε στην προσωρινή εκκένωσή τους. Το επόμενο πρωί οι δύο ομάδες επέστρεψαν στη βάση τους με αρκετά αντικείμενα όμως να τα… έχει πάρει το ποτάμι! Αρκετοί δεν δίστασαν να συνδέσουν τον ερχομό του Πάτρικ με την κακοτυχία…

Το φιλανθρωπικό παιχνίδι έφερε μία νέα δοκιμασία για την Emilia, τον Πάνο και τον Τάσο από την Κίτρινη ομάδα και τον Πάτρικ, τη Μαρία, τον Μπο και την Ιωάννα από την Πράσινη. Οι Celebrities έπρεπε να περάσουν ένα κλειδί που ήταν δεμένο σε ένα σχοινί από 7 διαδοχικά κουτιά και να ανοίξουν με το κλειδί το όγδοο προσθέτοντας με αυτό τον τρόπο 7.000 ευρώ στον φιλανθρωπικό σκοπό. Οι διαγωνιζόμενοι τα κατάφεραν και το συνολικό ποσό έφτασε τις 30.600 ευρώ.

Μία έξτρα μυστική αποστολή περίμενε την Αγγελική Ηλιάδη η οποία έπρεπε να βάλει πάνω της ένα μηχανισμό που κάνει… παράξενους ήχους και να περιφέρεται με αυτήν στο camp χωρίς να την καταλάβουν οι παίκτες των άλλων ομάδων. Στη συνέχεια σύμμαχός της έγινε σε αυτό και ο Τάσος Ξιαρχό. Οι δύο τους τα κατάφεραν και έφεραν pizza για όλους!

Η επόμενη φιλανθρωπική δοκιμασία ήταν νυχτερινή και έβαλε την Αγγελική και τη Μαρία μέσα σε ένα στοιχειωμένο, αιωρούμενο σπίτι να πρέπει να αναζητήσουν από 10 αστέρια και στη συνέχεια να κάνουν ένα τολμηρό άλμα στο κενό. Οι δύο Celebrities τα κατάφεραν ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στον κουμπαρά για την αναδάσωση του Όλοι Μαζί Μπορούμε στις 36.600 ευρώ.

Κάποια αντικείμενα που έχασαν ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα έφεραν στον ΧΥΤΑ της ζούγκλας την Ιωάννα Λίλη και τον Νίκο Βαμβακούλα από την Πράσινη ομάδα και τον Γιώργο Χειμωνέτο και την Αγγελική Ηλιάδη από την Κίτρινη. Κάθε ομάδα έπρεπε να ανακαλύψει 10 ζευγάρια αντικειμένων για ένα σημαντικό έπαθλο. Η ισοπαλία που κατάφεραν οι δύο ομάδες έφερε την απόφαση να μοιραστούν το έπαθλο το οποίο ήταν ένα τελάρο με συσκευασμένα τρόφιμα! Τα δύσκολα ήρθαν με την επιστροφή στο camp για το πώς θα γίνει το μοίρασμα με τους παίκτες να διαφωνούν για τον τρόπο.

Λίγο πριν τη διαδικασία της αποχώρησης τα… μαγειρέματα συνεχίστηκαν.

Τελικά ο Τάσος Ξιαρχό έσωσε τον Γιώργο Χειμωνέτο ο οποίος με τη σειρά του στήριξε τον Πάνο Καλίδη. Εκείνος έδωσε τη θετική ψήφο του στη Μαρία Καλάβρια που βοήθησε τη φίλη της Ιωάννα Λίλη. Η Ιωάννα στήριξε τον Νίκο Αναδιώτη ο οποίος έφερε σε ασφαλές έδαφος τον BO. Ο ράπερ επέλεξε να δώσει μία ευκαιρία στο νέο μέλος της Πράσινης ομάδας τον Πάτρικ Ογκουνσότο. Στη δοκιμασία αποχώρησης συμμετείχαν η Emilia Vodos, η Αγγελική Ηλιάδη και ο Νίκος Βαμβακούλας. Η Emilia δεν άντεξε και φώναξε τη φράση - κλειδί «I’m a Celebrity… Get me out of here!» αποχωρώντας από το παιχνίδι. Ο Νίκος Βαμβακούλας ήταν ο δεύτερος που φώναξε την ίδια πρόταση με την Αγγελική Ηλιάδη να παίρνει αυτομάτως την αρχηγία της Κίτρινης ομάδας.

Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22.20

