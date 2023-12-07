Το Ισραήλ θα επιτρέψει να περνά «ελάχιστη» ποσότητα καυσίμων στη Λωρίδα της Γάζας

Το Ισραήλ θα επιτρέψει να εισέρχεται «ελάχιστη» ποσότητα καυσίμων στη Λωρίδα της Γάζας που κρίνει ότι είναι «απαραίτητη για να αποφευχθεί η κατάρρευση» των υπηρεσιών ανθρωπιστικής φύσης και το «ξέσπασμα επιδημιών» στον παλαιστινιακό θύλακο όπου διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το βράδυ το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η ελάχιστη ποσότητα θα καθορίζεται περιοδικά από το πολεμικό (υπουργικό) συμβούλιο», ανάλογα με «την ανθρωπιστική κατάσταση», διευκρίνισαν οι υπηρεσίες του κ. Νετανιάχου μέσω X (του πρώην Twitter).

Η ανακοίνωση αυτή καταγράφεται με φόντο την αυξανόμενη διεθνή πίεση, την ώρα που οι μάχες κλιμακώνονται στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και καθώς ο ΟΗΕ προειδοποιεί εναντίον της «πλήρους κατάρρευσης της δημόσιας τάξης προσεχώς εξαιτίας των απελπιστικών συνθηκών».

Χθες Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ τόνισε πως φοβάται πως γίνεται πλέον «αδύνατη» η διανομή «ακόμη και περιορισμένης ανθρωπιστικής βοήθειας», υπογραμμίζοντας τους «συνεχείς βομβαρδισμούς» του στρατού του Ισραήλ και την «απουσία καταφυγίου» και των «στοιχειωδέστερων» αγαθών για την «επιβίωση» των Γαζαίων.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες χρησιμοποίησε —για πρώτη φορά αφότου ανέλαβε την ηγεσία του διεθνούς οργανισμού το 2017— το άρθρο 99 του καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, το οποίο «εφιστά την προσοχή» του Συμβουλίου Ασφαλείας σε κάποιο ζήτημα που «θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

Αντιδρώντας, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ χαρακτήρισε «κίνδυνο για την παγκόσμια ειρήνη» τη «θητεία» του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. «Το αίτημά του να ενεργοποιηθεί το άρθρο 99 (σ.σ. του Χάρτη του ΟΗΕ) και η έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα αποτελούν υποστήριξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και υποστήριξη στις δολοφονίες ηλικιωμένων, στις απαγωγές βρεφών και στους βιασμούς γυναικών», ανέφερε ο Έλι Κόεν μέσω X (του πρώην Twitter).

Οι ηγέτες των κρατών της G7, συμπεριλαμβανομένων συμμάχων-κλειδιών για το Ισραήλ, κάλεσαν χθες να υπάρξει «πιο επείγουσα» δράση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ανακοίνωση του πρωθυπουργού Νετανιάχου έγινε δυο ημέρες μετά την παρότρυνση του κυριότερου συμμάχου του Ισραήλ, των ΗΠΑ, να αφεθεί να εισέρχεται μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμων στον παλαιστινιακό θύλακο, με την αμερικανική διπλωματία να κάνει λόγο για «πολύ ειλικρινείς» συνομιλίες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, 16.248 άνθρωποι, το 70% και πλέον εκ των οποίων ήταν γυναίκες, παιδιά και έφηβοι, σκοτώθηκαν μέσα στους δυο μήνες του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας εξαιτίας των ισραηλινών βομβαρδισμών.

Οι εχθροπραξίες άρχισαν την 7η Οκτωβρίου με την άνευ προηγουμένου έφοδο που εξαπέλυσαν μαχητές της Χαμάς με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους κάπου 1.200 άνθρωποι, επίσης στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό των αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

