Την κεντρική του προεκλογική συγκέντρωση του κόμματος ενόψει των δημοτικών εκλογών στην Τουρκία πραγματοποίησε ο υποψήφιος του κυβερνώντος κόμματος για τον δήμο της Κωνσταντινούπολης Μουράτ Κουρούμ. Στη συγκέντρωση βασικός ομιλητής ήταν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για τον οποίο η ανάκτηση του δήμου της Κωνσταντινούπολης από την αντιπολίτευση αποτελεί τον βασικό στόχο των δημοτικών εκλογών της επόμενης Κυριακής.

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην Άλωση της Κωνσταντινούπολης, ενώ για την επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως τέμενος είπε ότι πραγματοποιήθηκε ένα όνειρο 80 χρόνων.

Κατά την έναρξη της ομιλίας του τραγούδησε το γνωστό τραγούδι «Τον αγαπώ» που συνήθιζε να λέει κατά τις προεκλογικές του συγκεντρώσεις στις περυσινές προεκλογικές συγκεντρώσεις και στη συνέχεια απήγγειλε στα αραβικά το απόσπασμα του Κορανίου το οποίο αναφέρεται στην Άλωση: «Ο Προφήτης μας προέβλεψε την κατάκτησή της, λέγοντας πως η Κωνσταντινούπολη σίγουρα θα κατακτηθεί. Τι υπέροχος στρατός θα είναι αυτός ο στρατός, τι υπέροχος διοικητής θα είναι αυτός ο κατακτητής».

Ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε την Κωνσταντινούπολη την «Κόκκινη Μηλιά», που ο ιδρυτής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Οσμάν, κληροδότησε στα παιδιά του λέγοντας «πάρτε την Κωνσταντινούπολη, κάντε την ένα ροδόκηπο». «Αυτή είναι η Κωνσταντινούπολη, που έκανε τον Μωάμεθ τον Πορθητή έναν από τους μεγαλύτερους ηγεμόνες που έχει δει ποτέ ο κόσμος ως πορθητής σε ηλικία 21 ετών» είπε επίσης, προσθέτοντας: «Αυτή είναι η Κωνσταντινούπολη, η οποία είναι ένας θησαυρός που έχει μετατραπεί σε έργο τέχνης σαν να έχει κεντηθεί από τη Ρώμη στο Βυζάντιο, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην περίοδο της Δημοκρατίας».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνέχισε κάνοντας αναφορά στη μετατροπή τη Αγίας Σοφίας σε τζαμί: "Πραγματοποιήσαμε το επί 80 χρόνια όνειρο του έθνους μας και ξανανοίξαμε την Αγία Σοφία για λατρεία, δόξα στον Αλλάχ. Σήμερα, σύμφωνα με τη θέληση του σουλτάνου Μωάμεθ, το κάλεσμα για προσευχή ακούγεται πέντε φορές την ημέρα από τους μιναρέδες του τζαμιού της Αγίας Σοφίας και χαντίθ, τακμπίρ, σαλαβάτ και απαγγελίες του Κορανίου κοσμούν τους θόλους του».

Κεντρικό σύνθημα της προεκλογικής εκστρατείας του Ερντογάν σε αυτές τις δημοτικές εκλογές είναι «Κωνσταντινούπολη ξανά», σύνθημα που ήταν κυρίαρχο και στη σημερινή συγκέντρωση στο παλαιό αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Η ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης, από δήμαρχος της οποίας ξεκίνησε την ιλιγγιώδη άνοδό του στην πολιτική, έχει γίνει για τον Ερντογάν βασικός στόχος, προκειμένου να ολοκληρώσει την επιτυχία του στις περυσινές προεδρικές εκλογές.

Εξαπέλυσε επίθεση κατά του νυν δημάρχου Εκρέμ Ιμάμογλου, καταλογίζοντας του ανικανότητα και υποστηρίζοντας ότι τα πέντε χρόνια της θητείας του δεν έγιναν έργα και ήταν χαμένος χρόνος. Όπως είπε, το πρόβλημα της Κωνσταντινούπολης δεν είναι η έλλειψη πόρων και δυνατοτήτων, αλλά η έλλειψη οράματος και ικανότητας.

Ανέδειξε ιδιαίτερα το δικό του έργο όταν ήταν δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης από το 1994 έως το 1998, αλλά και στη συνέχεια ως πρωθυπουργός και πρόεδρος της χώρας.

Αναφέρθηκε επίσης στο βίντεο που κυκλοφόρησε πρόσφατα στα κοινωνικά δίκτυα και στο οποίο εμφανίζονται στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) του Ιμάμογλου να μετρούν πάκους μετρητών. Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι το CHP δεν μπόρεσε να δώσει εξηγήσεις για την προέλευση των χρημάτων. «Ρυπαίνουν την πολιτική. Ρυπαίνουν τις ψήφους εκείνων που εμπιστεύτηκαν την τιμή τους. Ρυπαίνουν την Κωνσταντινούπολη» είπε.

Ο 53χρονος δήμαρχος νυν δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, θεωρείται σήμερα ο πιο ισχυρός πολιτικός του αντίπαλος που έχει αναδείξει το στρατόπεδο της κεμαλικής αντιπολίτευσης τα τελευταία 20 χρόνια. Κοινή είναι η εκτίμηση ότι η Κωνσταντινούπολη των 16 και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων, με πληθυσμό μεγαλύτερο από 131 χώρες του κόσμου, είναι το «κλειδί» της εξουσίας στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.