Τρεις ένοπλοι άνδρες επιχείρησαν σήμερα να επιτεθούν εναντίον ενός αστυνομικού τμήματος στη συνοικία Νορ-Νορκ του Γερεβάν, της πρωτεύουσας της Αρμενίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Αρμενίας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δύο από τους τρεις άνδρες τραυματίστηκαν, όταν εξεράγησαν οι χειροβομβίδες που κρατούσαν.

Ο τρίτος άνδρας φαίνεται πως παραμένει έξω από το αστυνομικό τμήμα έχοντας στην κατοχή του μια χειροβομβίδα.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

⚡️Armed individuals have reportedly stormed the building of a police department in Yerevan, Armenia – Local media Armlur



Initial reports suggest that a grenade detonated near the building, resulting in injuries. pic.twitter.com/Ts46wNiL2F — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2024

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε πως ο αρχηγός της αστυνομίας της Αρμενίας βρίσκεται στο σημείο και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον άνδρα.

Νωρίτερα σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε, επικαλούμενο τοπικά ΜΜΕ, ότι οι ένοπλοι ενδέχεται να ανήκουν στην οργάνωση Combat Brotherhood, πενήντα μέλη της οποίας συνελήφθησαν νωρίτερα σήμερα.

Η οργάνωση διέψευσε τις αναφορές σχετικά με την εμπλοκή της, λέγοντας πως δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό, μετέδωσε το Sputnik Armenia.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

