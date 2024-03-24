Η Ρωσία θα στοχοποιήσει αυτούς που βρίσκονται πίσω από τους φονικούς πυροβολισμούς σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα από όπου κι αν προέρχονται και όποιοι κι αν είναι, δήλωσε σήμερα ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο Μεντβέντεφ, ο οποίος δήλωσε την Παρασκευή ότι αυτοί που σχεδίασαν την επίθεση πρέπει να κυνηγηθούν και να σκοτωθούν, έκανε την τελευταία του δήλωση στον επίσημο λογαριασμό του στην υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

"Θα πάρουμε εκδίκηση για τον κάθε ένα και για όλους (αυτούς που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν). Και όσοι εμπλέκονται, ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής, τη θέση, την ιδιότητά τους, είναι πλέον ο κύριος και νόμιμος στόχος μας", τόνισε.

Οι σημασίες κυματίζουν μεσίστιες στη Ρωσία σήμερα, ημέρα εθνικού πένθους για τους δεκάδες ανθρώπους που δολοφονήθηκαν από τα πυρά ενόπλων με αυτόματα όπλα στην επίθεση στα προάστια της Μόσχας την Παρασκευή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.