Γερμανία: Η Χάικε Χόιμπαχ γίνεται η πρώτη κωφή βουλευτής

Καθώς η βουλευτής του SPD Χάικε Χόιμπαχ έρχεται για πρώτη φορά στην ολομέλεια της Μπούντεσταγκ, γίνεται δεκτή με ηχηρά αλλά και σιωπηρά χειροκροτήματα, με πολλούς βουλευτές να σηκώνουν τα χέρια σε ανάταση, χειροκροτώντας στη νοηματική. Η σοσιαλδημοκράτισσα από τη Βαυαρία ξεκινάει τη θητεία της στο κοινοβούλιο τώρα ως επιλαχούσα – πράγμα διόλου ασυνήθιστο. Όμως η περίπτωση της Χόιμπαχ έχει κάτι το ιδιαίτερο: η 44χρονη είναι η πρώτη κωφή βουλευτής στην ιστορία της Μπούντεσταγκ.

«Σήμερα γράφουμε πραγματικά ιστορία, αν μου επιτρέπεται να το θέσω έτσι. Έχουμε μαζί μας την πρώτη κωφή βουλευτή που εκπροσωπεί εδώ την εκλογική της περιφέρεια», δήλωσε η πρόεδρος της Μπούντεσταγκ Μπέρμπελ Μπας (SPD) κατά την έναρξη της συνεδρίασης. «Ανυπομονούμε ιδιαίτερα για τη συνεργασία με τη συνάδελφό μας και τη δουλειά της εδώ στη βουλή».

Η Χόιμπαχ κάθεται στην πρώτη σειρά, δίπλα σε μία διερμηνέα της νοηματικής. Η βουλευτής θα συνοδεύεται από διερμηνείς τόσο κατά τις συνομιλίες με τους συναδέλφους της, όσο και κατά τις συναντήσεις της με τα μέσα ενημέρωσης. Όπως λέει η Χόιμπαχ στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), η διαδικασία αυτή «λειτουργεί πολύ καλά, ήδη μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα η ομάδα συνεργάζεται άψογα». Όσο για το ενδεχόμενο του να… χαθεί κάτι στη μετάφραση, η Χόιμπαχ δεν ανησυχεί καθόλου: «Η δουλειά των διερμηνέων είναι να μεταφράζουν τα πάντα και τους εμπιστεύομαι πως αυτό ακριβώς θα κάνουν».

Dürfen wir vorstellen: Heike Heubach, MdB!



Heike ist die erste gehörlose Bundestagsabgeordnete. Sie will sich einsetzen für mehr Gleichberechtigung, einen stärkeren Umweltschutz und dafür, dass Menschen mit Behinderungen sichtbarer werden. pic.twitter.com/6s8Yik8jrd — SPD-Fraktion im Bundestag (@spdbt) March 21, 2024

«Μέχρι τώρα πάνε όλα ρολόι»

Στη συνέχεια η Χόιμπαχ μετακινείται σε μία θέση λίγο πιο πίσω, έχοντας μπροστά της δύο διερμηνείς. Αυτή θα είναι η θέση της και στις υπόλοιπες συνεδριάσεις. Εν αντιθέσει με τους συναδέλφους της, η Χόιμπαχ θα έχει σταθερή έδρα στις τάξεις του SPD, όπως και οι διερμηνείς της. Μία αντίστοιχη λύση θα βρεθεί και για το έργο της στην αρμόδια επιτροπή για τη στέγαση στην οποία συμμετέχει η βουλευτής. Διότι όπως λέει, στόχος της είναι «να γίνει η στέγαση και πάλι οικονομικά προσιτή».

Η Χόιμπαχ θέλει να εργαστεί και για την ισότητα μεταξύ των φύλων, την προστασία του περιβάλλοντος και την προβολή των ατόμων με αναπηρία. Κατά την πρώτη της ομιλία προς την ολομέλεια θα βρίσκεται δίπλα στους στενογράφους και ένας διερμηνέας με ένα μικρόφωνο, ο οποίος θα μεταφέρει σε ζωντανό χρόνο την ομιλία για τους υπόλοιπους βουλευτές.

«Η οργάνωση της διοίκησης της Μπούντεσταγκ, του κόμματος και των διερμηνέων είναι εξαιρετική. Όλοι μας βρισκόμαστε σε μία διαδικασία εκμάθησης», λέει η Χόιμπαχ. «Μέχρι στιγμής όλα πηγαίνουν ρολόι».

Η βουλευτής έχει και δύο κόρες, οι οποίες σήμερα έχουν πλέον ενηλικιωθεί. Προτού πολιτευτεί, η Χόιμπαχ εργαζόταν ως λογίστρια σε μία βαυαρική επιχείρηση ενέργειας. Μέλος του SPD έγινε τον Νοέμβριο του 2019, θέτοντας υποψηφιότητα στις ομοσπονδιακές εκλογές του 2021 στην εκλογική περιφέρεια του Άουγκσμπουργκ όπου έχασε την είσοδο στο κοινοβούλιο για ελάχιστες μόνο ψήφους. Τώρα παίρνει τη θέση του σοσιαλδημοκράτη Ούλι Γκριτς, ο οποίος εξελέγη την περασμένη εβδομάδα σε άλλη θέση.

Willkommen im Team, liebe Heike Heubach! 🙌 pic.twitter.com/AhrO4fLihd — SPD-Fraktion im Bundestag (@spdbt) March 19, 2024

Μεγαλύτερη συμπερίληψη στην πολιτική σκηνή

Η είσοδος της Χόιμπαχ είναι πρωτοποριακή για το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο της Γερμανίας, ενώ θέτει και ένα πρότυπο. Η Γερμανική Ένωση Κωφών αναγνώρισε την είσοδο της Χόιμπαχ στο κοινοβούλιο ως ένα «μεγάλο επίτευγμα». Η βουλευτής έδωσε μεγάλο αγώνα για τη συμμετοχή της στις δημοκρατικές διαδικασίες, όπως τόνισε στο dpa, ο Χέλμουτ Φόγκελ, πρόεδρος της Ένωσης: «Ελπίζουμε πως το παράδειγμα που θέτει η Χάικε Χόιμπαχ θα συμβάλει στη μεγαλύτερη προβολή και αποδοχή των κωφών ατόμων στην πολιτική. Η κοινωνία πρέπει να αντιληφθεί πως οι κωφοί μπορούν να είναι πολιτικά ενεργοί, αν και χρειάζονται επικοινωνιακή υποστήριξη. «Ήρθε η στιγμή να αγωνιστούμε όλοι μαζί για μία πιο συμπεριληπτική πολιτική σκηνή».

Ο Γιούργκεν Ντούζελ, επίτροπος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για τα άτομα με αναπηρία, τονίζει πως η Μπούντεσταγκ πρέπει να γίνει απολύτως προσβάσιμη για τα άτομα με ειδικές ανάγκες – «και αυτό από τη μία μέρα στην άλλη. Και κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να αποτελεί πρόκληση αλλά κανονικότητα». Από τους υπόλοιπους βουλευτές και τη διοίκηση της Μπούντεσταγκ θα ήθελε να δουν «το έργο της Χόιμπαχ ως μία ευκαιρία και ως κέρδος, αλλά και να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν πρότυπο για τη συμπερίληψη». Το κοινοβούλιο πρέπει να είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Και μονάχα μέσα από την ισότητα και την αλληλεπίδραση μπορούν να αντιμετωπιστούν οι όποιες επιφυλάξεις.

Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

