Μια ομάδα Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, υπό την ονομασία Freedom Flotilla Coalition- ετοιμάζεται να στείλει τέσσερα πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, τα οποία αναμένεται να αποπλεύσουν από την Τουρκία της επόμενες μέρες.

Η αποστολή έχει στόχο να «σπάσει» τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να μεταφέρει εκατοντάδες τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας.

Μία παρόμοια αποστολή το 2010 κατέληξε στον θάνατο δέκα ανθρώπων έπειτα από ισραηλινή επιδρομή στο τουρκικό πλοίο Mavi Marmara, πυροδοτώντας διπλωματική κρίση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Η ακριβής σειρά των γεγονότων, ωστόσο, αμφισβητείται.

Ο αρχικός στόλος θα περιλαμβάνει τρία πλοία, δύο από τα οποία θα μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια ενώ το τρίτο θα μεταφέρει επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων στον τομέα της βοήθειας και μελών του Τύπου, σύμφωνα με το Reuters.



