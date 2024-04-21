Μεγάλοι ποταμοί, κανάλια και ταμιευτήρες στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ στην νότια Κίνα κινδυνεύουν με υπερχείλιση, κάτι που ανάγκασε την κυβέρνηση σήμερα να εφαρμόσει σχέδια έκτακτης ανάγκης για να προστατεύσει πάνω από 127 εκατ. ανθρώπους από τις εκτεταμένες πλημμύρες που αναμένονται στην περιοχή.

Χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «δυσοίωνη», αξιωματούχοι της τοπικής μετεωρολογικής υπηρεσίας δήλωσαν ότι η στάθμη των υδάτων σε τμήματα ποταμών και παραποτάμων στις λεκάνες των Σιτζιάνγκ και Μπεϊτζιάνγκ αγγίζουν υψηλά επίπεδα που καταγράφονται μόνο μία φορά στα 50 χρόνια, όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό δίκτυο CCTV.

Στη λεκάνη του ποταμού Μπεϊτζιάνγκ αναμένονται εκτεταμένες πλημμύρες, προειδοποίησε το υπουργείο Υδάτινων Πόρων της Κίνας, σύμφωνα με το CCTV, με αποτέλεσμα οι αρχές να εκδώσουν ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης.

Αξιωματούχοι της Γκουνγκντόνγκ κάλεσαν τις τοπικές υπηρεσίες και τις δημοτικές αρχές να εφαρμόσουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για να αποτρέψουν τις φυσικές καταστροφές και να αποδεσμεύσουν έγκαιρα οικονομική βοήθεια και προμήθειες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πληγέντες θα έχουν τροφή, ρούχα, νερό και κατάλυμα.

Στην επαρχία σημειώνονται σφοδρές βροχοπτώσεις που συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους από χθες το βράδυ.

Σφοδρές βροχοπτώσεις έπληξαν χθες για δώδεκα ώρες, από τις 8 μμ (τοπική ώρα, 15.00 ώρα Ελλάδας), τα κεντρικά και βόρεια τμήματα της επαρχίας στην Τζαοτσίνγκ, την Σαογκουάν, την Τσινγκγουάν και την Τζιανγκμέν.

Σχεδόν 20.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους στην Τσινγκγουάν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενώ κάποιες ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Τζαοτσίνγκ υπέστησαν ζημιές, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε ορισμένες περιοχές. Τα λασπωμένα νερά παρέσυραν όχημα σε στενό δρόμο στην Τζαοτσίνγκ, όπως φάνηκε σε βίντεο που δημοσίευσε το Hongxing News. «Η βροχή έπεφτε σαν καταρράκτης για μιάμιση ώρα στον αυτοκινητόδρομο ενώ επέστρεφα σπίτι χθες βράδυ», έγραψε χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Δεν μπορούσα καν να δω τον δρόμο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

