Στον απόηχο των ρωσικών υποκλοπών συζητήσεων από τα ενδότερα των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων για θεωρητικά σενάρια που θα προέκυπταν σε περίπτωση αποστολής πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία, δύο νέες δημοσκοπήσεις συγκλίνουν στο ότι η συντριπτική πλειονότητα των Γερμανών αντιτίθεται σε κάτι τέτοιο.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση Deutschlandtrend για λογαριασμό του πρώτου προγράμματος της δημόσιας τηλεόρασης (ARD), το 61% των ερωτηθέντων είναι αρνητικό στην αποστολή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς τύπου Taurus στην Ουκρανία, θέση την οποία πρεσβεύει κατηγορηματικά και ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν και τα υπόλοιπα δημοσκοπικά ευρήματα. Το 70% φοβάται ότι η Γερμανία από εδώ και στο εξής θα γίνεται ολοένα και συχνότερα στόχος ρωσικών υπολοκλοπών, ενώ το 67% θεωρεί ξεκάθαρα ότι η Γερμανία δεν είναι προετοιμασμένη απέναντι στη ρωσική κατασκοπεία.

Το 64% εκτιμά επίσης ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί μελλοντικά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ενώ το 62% θεωρεί ότι και η Γερμανία θα μπορούσε να εμπλακεί άμεσα σε έναν πόλεμο με τη Ρωσία.

Μαζική δυσαρέσκεια για τις επιδόσεις του Σολτς

Την ίδια ώρα, και στη δεύτερη μεγάλη δημοσκόπηση Politbarometer για λογαριασμό του δικτύου ZDF, το 65% θεωρεί επίσης ότι η Γερμανία δεν πρέπει να προχωρήσει στην αποστολή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία, ενώ το 82% χαρακτηρίζει «πολύ επικίνδυνη» ή «επικίνδυνη» την ρωσική προσπάθεια να επηρεάσει τη γερμανική κοινή γνώμη με τη διασπορά ψευδών ειδήσεων ή με αποκαλύψεις που αφορούν απόρρητες δραστηριότητες των μυστικών υπηρεσιών.

Στο μεταξύ, ως προς τις επιδόσεις της γερμανικής κυβέρνησης, το 62% αποτιμά αρνητικά την γενική απόδοση του καγκελάριου Όλαφ Σολτς σε όλα τα επίπεδα και ένα 46% ειδικότερα αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ως προς την πρόθεση ψήφου πρώτη παραμένει σταθερά η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) με ποσοστό 30%, ακολουθεί η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) με ελαφρά πτώση των ποσοστών της στο 18%, ενώ Σοσιαλδημοκράτες και Πράσινοι λαμβάνουν αμφότεροι 15%.

Οι Φιλελευθέροι με 4% βρίσκονται κάτω από το εκλογικό όριο του 5%, το οποίο απαιτείται για είσοδο ενός κόμματος στο γερμανικό κοινοβούλιο, όπως και η Αριστερά με 3%. Το όριο του 5% φαίνεται να πιάνει το νέο αμφιλεγόμενο κόμμα της Σάρα Βάγκενκνεχτ, μετά την αποχώρησή της από την Αριστερά, μαζί με αρκετά στελέχη της αριστερής παράταξης.

Πηγή: DW - Γιώργος Πασσάς

