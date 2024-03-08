Δύο νεκροί στην περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας μετά από επίθεσεις drones

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης.

«Ως αποτέλεσμα των εκρήξεων, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, ένας τρίτος τραυματίστηκε σοβαρά», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ, κυβερνήτης της περιοχής Μπέλγκοροντ, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας και ο Γκλαντκόφ δήλωσαν ότι νωρίτερα σήμερα είχαν αποτραπεί και άλλες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα τις αναφορές για το πεδίο της μάχης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.