Δύο νεκροί στην περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας μετά από επίθεσεις drones

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας και ο Γκλαντκόφ δήλωσαν ότι νωρίτερα σήμερα είχαν αποτραπεί και άλλες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης.

«Ως αποτέλεσμα των εκρήξεων, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, ένας τρίτος τραυματίστηκε σοβαρά», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ, κυβερνήτης της περιοχής Μπέλγκοροντ, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας και ο Γκλαντκόφ δήλωσαν ότι νωρίτερα σήμερα είχαν αποτραπεί και άλλες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα τις αναφορές για το πεδίο της μάχης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

