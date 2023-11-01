Το παραδοσιακό «κέρασμα» του Halloween έγινε χθες στον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και η Πρώτη Κυρία, Τζιλ – ντυμένη γατούλα – υποδέχθηκαν δεκάδες παιδιά υπαλλήλων και αξιωματούχων και τους μοίρασαν καραμέλες και γλυκά.

Halloween trick-or-treaters were treated to books and candy by US President Joe Biden and first lady Jill Biden at the White House pic.twitter.com/o9ckEvbvVG October 31, 2023

Όλα τα παιδάκια ήταν ντυμένα με αποκριάτικες, φανταχτερές στολές – από μάγισσες μέχρι φλαμίνγκο – αλλά δύο ξεχώρισαν.

Τα παιδιά του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Αντονι Μπλίνκεν εμφανίστηκαν στην γιορτή ντυμένα… «Ουκρανία».

Η μικρή του κόρη φορούσε ένα φόρεμα στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας και ο γιος του ήταν ντυμένος «Ζελένσκι», με χακί στρατιωτικά ρούχα παραλλαγής που φοράει συνήθως ο Ουκρανός πρόεδρος

The children of US Secretary of State Antony Blinken came to the White House on Halloween in costumes in support of Ukraine: Blinken's daughter wore a dress in the colors of the Ukrainian flag, and the son, allegedly, wore a Zelenskyy costume. pic.twitter.com/M24cVu3ift — NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2023

