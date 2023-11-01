Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Μπλίνκεν πήγε τα παιδιά του στο Halloween του Λευκού Οίκου ντυμένα… «Ουκρανία» (βίντεο)

Όλα τα παιδάκια ήταν ντυμένα με αποκριάτικες, φανταχτερές στολές – από μάγισσες μέχρι φλαμίνγκο – αλλά δύο ξεχώρισαν

halloween

Το παραδοσιακό «κέρασμα» του Halloween  έγινε χθες στον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και η Πρώτη Κυρία, Τζιλ – ντυμένη γατούλα – υποδέχθηκαν δεκάδες παιδιά υπαλλήλων και αξιωματούχων και τους μοίρασαν καραμέλες και γλυκά. 

Όλα τα παιδάκια ήταν ντυμένα με αποκριάτικες, φανταχτερές στολές – από μάγισσες μέχρι φλαμίνγκο – αλλά δύο ξεχώρισαν. 

Τα παιδιά του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Αντονι Μπλίνκεν εμφανίστηκαν στην γιορτή ντυμένα… «Ουκρανία». 

Η μικρή του κόρη φορούσε ένα φόρεμα στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας και ο γιος του ήταν ντυμένος «Ζελένσκι», με χακί στρατιωτικά ρούχα παραλλαγής που φοράει συνήθως ο Ουκρανός πρόεδρος

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Halloween Λευκός Οίκος Μπλίνκεν Ουκρανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark