H Λιθουανία ανακοίνωσε πως παρέδωσε βλήματα πυροβολικού στην Ουκρανία

Ο λιθουανικός στρατός παρέδωσε βλήματα πυροβολικού των 155 χιλιοστών στην Ουκρανία ως μέρος των προσπαθειών του να συνδράμει την Ουκρανία για να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

«Στέλνουμε αυτό που λείπει περισσότερο από την Ουκρανία. Ακούσαμε τα αιτήματα τους και συνεχίζουμε την υποστήριξη μας» είπε ο υπουργός Άμυνας, Άρβτιντας Ανουσάουσκας. Δεν αναφέρθηκε ο αριθμός των βλημάτων που εστάλησαν.

Η Λιθουανία είναι ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας από τότε που ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από δύο και πλέον χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

