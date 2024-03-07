Λογαριασμός
Στόλτενμπεργκ: Η Σουηδία είναι πλέον το 32ο μέλος του ΝΑΤΟ παίρνοντας τη θέση που δικαιούται στο τραπέζι μας

Η ανάρτηση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ 

Γενς Στόλτενμπεργκ

«Είναι επίσημο - Η Σουηδία είναι πλέον το 32ο μέλος του ΝΑΤΟ, παίρνοντας τη θέση που δικαιούται στο τραπέζι μας» τονίζει ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Σημειώνει ότι «η ένταξη της Σουηδίας κάνει το ΝΑΤΟ ισχυρότερο, τη Σουηδία πιο ασφαλή και ολόκληρη τη Συμμαχία πιο ασφαλή. Ανυπομονώ να υψώσω τη σημαία τους στην έδρα του ΝΑΤΟ τη Δευτέρα».

