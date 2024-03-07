«Είναι επίσημο - Η Σουηδία είναι πλέον το 32ο μέλος του ΝΑΤΟ, παίρνοντας τη θέση που δικαιούται στο τραπέζι μας» τονίζει ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Σημειώνει ότι «η ένταξη της Σουηδίας κάνει το ΝΑΤΟ ισχυρότερο, τη Σουηδία πιο ασφαλή και ολόκληρη τη Συμμαχία πιο ασφαλή. Ανυπομονώ να υψώσω τη σημαία τους στην έδρα του ΝΑΤΟ τη Δευτέρα».

It’s official – #Sweden is now the 32nd member of #NATO, taking its rightful place at our table. Sweden’s accession makes NATO stronger, Sweden safer, and the whole Alliance more secure. I look forward to raising their flag at NATO HQ on Monday. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 7, 2024

