Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπογράψει συμβάσεις ύψους 81 εκατ. ευρώ, από τα συνολικά 125 εκατ. ευρώ κονδυλίων ανθρωπιστικής βοήθειας, και εργάζεται για την εκταμίευσή τους προς τις ανθρωπιστικές οργανώσεις εταίρους.

Μέχρι στιγμής η ΕΕ έχει διοργανώσει 41 πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας για την αποστολή 1.800 τόνων βοήθειας στους Παλαιστινίους μέσω της Αιγύπτου, ενώ διερευνά άλλα μέσα για την παράδοση ζωτικής σημασίας προμηθειών, μεταξύ άλλων και μέσω θαλάσσιου διαδρόμου ή ρίψης από αέρος, σε συνεργασία με τους ανθρωπιστικούς της εταίρους.

Την ίδια στιγμή, ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων κ. Γιάνες Λέναρτσιτς βρίσκεται σήμερα στο Ισραήλ ολοκληρώνοντας την περιοδεία του στη Μέση Ανατολή, έπειτα από επίσκεψη στη Δυτική Όχθη και την Ιορδανία χθες. Σκοπός της επίσκεψης είναι να επιβεβαιώσει ότι η ΕΕ είναι προσηλωμένη στην κινητοποίηση κάθε μέσου για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους Παλαιστινίους που έχουν ανάγκη.

Στο Ισραήλ, ο Επίτροπος συναντήθηκε με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών και με εκπρόσωπο της ισραηλινής υπηρεσίας COGAT (Συντονισμός Κυβερνητικών Λειτουργιών στα Εδάφη) και διατύπωσε την ξεκάθαρη έκκληση της ΕΕ υπέρ της προστασίας των αμάχων, της ανεμπόδιστης και ασφαλούς πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ παράλληλα επανέλαβε την έκκληση της ΕΕ για την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Σήμερα, ο Επίτροπος επισκέφτηκε τον μεθοριακό σταθμό Κερέμ Σαλόμ μεταξύ του Ισραήλ και της Λωρίδας της Γάζας, για να υπογραμμίσει ότι είναι ζωτικής σημασίας να επιτραπεί η ανεμπόδιστη και ασφαλής πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλα τα σημεία διέλευσης, καθώς και το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης και στη βόρεια Γάζα. Ο Επίτροπος επισκέφτηκε επίσης το κιμπούτς Νιρ Οζ, έναν από τους πολλούς στόχους των ειδεχθών τρομοκρατικών επιθέσεων της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Λένα Φλυτζάνη

Πηγή: skai.gr

