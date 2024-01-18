Τουρκία: Δεύτερος ποδοσφαιριστής που διώκεται λόγω στήριξης ισραηλινών ομήρων

Πρόστιμο στον Εντέν Κάρτσεφ επέβαλλε η ομάδα της τουρκικής Super Lig, Μπασακσεχίρ, για μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπέρ των ισραηλινών ομήρων στη Γάζα, ενώ αποφάσισε να στείλει δανεικό τον παίκτη σε σύλλογο του Ισραήλ, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός του.

Ο 26χρονος ισραηλινός αμυντικός μέσος είχε μοιραστεί στο Instagram το σύνθημα που καλούσε να «τους φέρουμε πίσω τώρα», αναφερόμενος στους Ισραηλινούς πολίτες που κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς από τον περασμένο Οκτώβριο.

Ο σύλλογος ανακοίνωσε τι η ανάρτησή του είχε «παραβιάσει τις ευαίσθητες αξίες της χώρας μας.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν λίγες ημέρες ο Σαγκίβ Γέχεζκελ είχε τιμωρηθεί από την Αντάλιασπορ επίσης για μήνυμα υπέρ των ισραηλινών ομήρων στη Γάζα.

