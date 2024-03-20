Είναι αλήθεια ότι ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δεν έχει πρόβλημα να «τσαλακώνει» την εικόνα του και να μας δείχνει τις… αδυναμίες του.

Έτσι, την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024, η Soazig de la Moissonnière, η επίσημη φωτογράφος του Εμανουέλ Μακρόν, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο Instagram. Στις φωτογραφίες, ο Γάλλος πρόεδρος φορά τα γάντια του μποξ και φαίνεται πιο αποφασισμένος από ποτέ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν και η πυγμαχία έχουν μια μακροχρόνια… σχέση αγάπης. Εδώ και αρκετά χρόνια, ο Γάλλος πρόεδρος ασχολείται με αυτό το άθλημα, το οποίο του επιτρέπει να εκτονώνεται όταν η καθημερινότητά του είναι αρκετά δύσκολη.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η προσωπική του φωτογράφος, ο σύζυγος της Μπριζίτ Μακρόν έχει ένα αποφασιστικό βλέμμα στο πρόσωπό του, σαν να θέλει να δώσει μάχη με τον αντίπαλό του. Βέβαια, ο ίδιος δεν φαίνεται να έχει κάποιο αντίπαλο…

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Εμανουέλ Μακρόν είχε να αντιμετωπίσει μια σειρά από «κρίσεις», τόσο επί γαλλικού εδάφους όσο και διεθνώς. Στο θέμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, για παράδειγμα, υπήρξε σταθερά πολύ αυστηρός όσον αφορά στις προθέσεις της Γαλλίας. «Ίσως κάποια στιγμή -δεν το θέλω, δεν θα πάρω εγώ την πρωτοβουλία- θα πρέπει να έχουμε επιχειρήσεις στο έδαφος, όποιες κι αν είναι αυτές, για να αντιμετωπίσουμε τις ρωσικές δυνάμεις», δήλωσε στη «Le Parisien» στις 16 Μαρτίου 2024.

Ο Εμανουέλ Μακρόν συνηθίζει να κάνει πυγμαχία αρκετές φορές την εβδομάδα. «Δύο φορές την εβδομάδα, ο Εμανουέλ κάνει 45λεπτη προπόνηση», είχε δηλώσει η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας στο «Paris Match» σε συνέντευξή της στις 16 Νοεμβρίου 2023.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίζεται με τα γάντια της πυγμαχίας του δημοσίως. Το 2017, για παράδειγμα, για να δείξει την υποστήριξή του στην υποψηφιότητα του Παρισιού για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, δεν δίστασε να επιδείξει τις ικανότητές του στην πυγμαχία στις προκυμαίες του Σηκουάνα. Το 2022, εν μέσω της εκστρατείας του για την επανεκλογή του, το έκανε ξανά δοκιμάζοντας τις δυνάμεις του σε έναν αγώνα κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο Saint-Denis.

Πηγή: skai.gr

