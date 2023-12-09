Γουατεμάλα: Εισαγγελείς χαρακτηρίζουν «άκυρο» το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών

Το ανώτατο εκλογοδικείο της Γουατεμάλας τόνισε χθες Παρασκευή ότι το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του καλοκαιριού τις οποίες κέρδισε ο Μπερνάρντο Αρέβαλο είναι «έγκυρο», «επίσημο» και «αμετάβλητο», λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της εισαγγελίας πως θεωρεί ότι η διαδικασία πρέπει να ακυρωθεί εξαιτίας υποτιθέμενων παρατυπιών στον πρώτο γύρο.

Η εισαγγελία χαρακτήρισε λίγο νωρίτερα «άκυρες και ως μη γενόμενες» τις προεδρικές εκλογές, στις οποίες αναδείχθηκε νικητής ο κ. Αρέβαλο στον δεύτερο γύρο του Αυγούστου, πυροδοτώντας την οργισμένη αντίδραση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ), που κατήγγειλε αμέσως, για ακόμη μια φορά, «απόπειρα πραξικοπήματος».

«Τα αποτελέσματα είναι έγκυρα, επίσημα και αμετάβλητα» και αυτοί που εξελέγησαν θα πρέπει «να αναλάβουν τα καθήκοντά τους» τον Ιανουάριο, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα επρόκειτο για «ρήξη της συνταγματικής τάξης», τόνισε η πρόεδρος του ανώτατου εκλογοδικείου (TSE), η Μπλάνκα Αλφάρο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Απαντούσε στην εισαγγελέα Λεονόρ Μοράλες, η οποία δήλωσε πως έρευνες εισαγγελικών λειτουργών έδειξαν πως υπήρξαν «ανωμαλίες» στη διαδικασία «καταμέτρησης των ψήφων» και, κατά συνέπεια, «η εκλογή του προέδρου, της αντιπροέδρου, των βουλευτών» από νομική σκοπιά είναι «άκυρη και ως μη γενόμενη».

Ο επικεφαλής της ειδικής εισαγγελίας κατά της ατιμωρησίας, ο Ραφαέλ Κουρουτσίτσε, πλάι στην κυρία Μοράλες, ανέφερε πως έχει πρόθεση να «παρουσιάσει πληροφορίες» για τις υποτιθέμενες «ανωμαλίες» στο TSE τις «προσεχείς ημέρες» για να «τις αναλύσει» ώστε να ληφθεί «απόφαση για το ζήτημα».

Παρά τις δηλώσεις της κυρίας Μοράλες και του κ. Κουρουτσίτσε, σύμφωνα με τον οποίο τα αποτελέσματα των εκλογών «πρέπει να ακυρωθούν», η δικάστρια Αλφάρο, η επικεφαλής του TSE, παρέμεινε αμετακίνητη.

Στην Ουάσιγκτον, η γενική γραμματεία του ΟΑΚ κάλεσε «τον (απερχόμενο) πρόεδρο Αλεχάντρο Γιαματέι, το Συνταγματικό Δικαστήριο, το Ανώτατο Δικαστήριο και το Κογκρέσο» της Γουατεμάλας να «υπερασπιστούν τους θεσμούς και τη συνταγματική τάξη» και «να ενεργήσουν» εναντίον των δραστών αυτής της «επίθεσης», ώστε να προασπίσουν «τη δημοκρατία στη Γουατεμάλα».

Για τη γραμματεία του περιφερειακού οργανισμού με 35 κράτη μέλη, «οι πράξεις και οι δηλώσεις των εισαγγελέων Ραφαέλ Κουρουτσίτσε και Λεονόρ Μοράλες συνιστούν αλλοίωση της συνταγματικής τάξης της χώρας, παράβαση του κράτους δικαίου και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών» της χώρας της κεντρικής Αμερικής.

Η προσπάθεια να ακυρωθούν οι φετινές εκλογές αποτελεί «τη χειρότερη μορφή» ρήξης με τη δημοκρατία και εδραίωσης «πολιτικής απάτης εναντίον της λαϊκής βούλησης», επέμεινε ο ΟΑΚ.

Ο κ. Αρέβαλο από την πλευρά του κατήγγειλε τον ελιγμό των εισαγγελέων για να ακυρωθεί ο εκλογικός θρίαμβος που κατήγαγε τον Αύγουστο, στην κορύφωση αυτής που χαρακτηρίζει εδώ και μήνες «απόπειρα πραξικοπήματος».

Υπέρ του σοσιαλδημοκράτη πολιτικού, ο οποίος εξελέγη υποσχόμενος να καταπολεμήσει τη «διαφθορά», έχουν εκφραστεί οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες, ο κ. Αρέβαλο έκανε λόγο για «παράλογους, γελοίους και διεστραμμένους» ισχυρισμούς των εισαγγελέων και επέμεινε πως σκοπεύει να αναλάβει κανονικά τα καθήκοντά του σε έναν μήνα και κάτι, τη 14η Ιανουαρίου.

«Η απόπειρα πραξικοπήματος είναι αληθινή» κι έχει φθάσει πλέον σε αποφασιστικό στάδιο, «βρισκόμαστε σε κρίσιμη στιγμή», έκρινε.

Στις αρχές του μήνα, συμμορφούμενο προς δικαστική διαταγή, το TSE ανέστειλε τη νομική υπόσταση του κόμματος του εκλεγμένου προέδρου, λόγω υποτιθέμενων παρατυπιών κατά την ίδρυσή του, το 2017.

Για τους υποστηρικτές του εκλεγμένου προέδρου, η νέα κίνηση των εισαγγελέων εντάσσεται στην προσπάθεια με επικεφαλής τη γενική εισαγγελέα Κονσουέλο Πόρας —οι ΗΠΑ την έχουν εγγράψει σε μαύρη λίστα «διεφθαρμένων»— να εμποδίσει τη μεταβίβαση της εξουσίας.

Η εισαγγελία έχει ζητήσει εξάλλου να αρθεί η ασυλία του κ. Αρέβαλο και της εκλεγμένης αντιπροέδρου του Καρίν Ερέρα για να διενεργηθεί ποινική έρευνα σε βάρος τους όσον αφορά υπόθεση κατάληψης δημόσιου πανεπιστημίου από τον Μάιο του 2022.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος βρισκόταν προχθές Πέμπτη στην κεφαλή πορείας «κατά της διαφθοράς», στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι στην πρωτεύουσα με κεντρικό αίτημα να απομακρυνθεί από τη θέση της η κυρία Πόρας.

«Κάνουμε πορεία με ενότητα για αυτή τη χώρα που θα ευημερήσει παρά τους διεφθαρμένους», δήλωσε κατά τη διάρκεια αυτής της «Πορείας για τη Δημοκρατία», που πέρασε από το κοινοβούλιο, το Ανώτατο Δικαστήριο και το Συνταγματικό Δικαστήριο, ενώ υποστηρικτές του φώναζαν το σύνθημα «κάτω οι διεφθαρμένοι».

Το γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Γουατεμάλα εξέφρασε μετά το πρόσφατο εισαγγελικό αίτημα για την άρση ασυλίας του κ. Αρέβαλο την «ανησυχία του για ενέργειες που μοιάζουν προορισμένες να υπονομεύσουν την ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας και του κράτους δικαίου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

