Μεξικό: Τουλάχιστον 11 νεκροί σε μάχη πολιτών και κακοποιών

Ανταλλαγές πυρών ανάμεσα σε πολίτες και φερόμενους ως κακοποιούς στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους στην πόλη Τεσκαλτιτλάν του κεντρικού Μεξικού, έκαναν γνωστό οι πολιτειακές αρχές.

Οκτώ από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους φέρονται να συνδέονταν με παράνομες δραστηριότητες, ανέφερε το τοπικό υπουργείο Ασφαλείας της πολιτείας του Μεξικού, προσθέτοντας πως τα υπόλοιπα τρία θύματα ήταν κάτοικοι της πόλης.

Η πολιτειακή αστυνομία σε συνεργασία με την Εθνική Φρουρά και άλλες υπηρεσίες ασφαλείας διενεργούν έρευνα.

Βίντεο που κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και αναπαράγουν μέσα ενημέρωσης —μεταξύ άλλων, αναρτήθηκε στην ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Milenio— εικονίζει χαοτικές συγκρούσεις οπλισμένων κατοίκων και κακοποιών που φέρονται να πήγαν στην πόλη για να εκβιάσουν πολίτες.

Στο Μεξικό έχουν καταγραφτεί επίσημα πάνω από 420.000 δολοφονίες αφότου άρχισε το 2006 ο λεγόμενος «πόλεμος κατά των ναρκωτικών», με την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό της χώρας για να παταχθούν τα καρτέλ. Έκτοτε, ο δείκτης των ανθρωποκτονιών στη χώρα τριπλασιάστηκε, φθάνοντας τις 25 ανά 100.000 κατοίκους. Έχουν επίσης καταγραφτεί πάνω από 110.000 βίαιες εξαφανίσεις, στην πλειονότητά τους από το 2006 και πέρα. Τόσο οι φόνοι, όσο και οι εξαναγκαστικές εξαφανίσεις αποδίδονται από τις αρχές στην πλειονότητά τους στις συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

