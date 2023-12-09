Διευκρινίσεις από το τουρκικό ΥΠΕΞ για τις θεωρήσεις - εξπρές σε ελληνικά νησιά

Σε διευκρινιστική δήλωση για τη διευκόλυνση χορήγησης θεωρήσεων προς τους Τούρκους πολίτες που θα επισκέπτονται όλο το χρόνο για επτά ημέρες δέκα ελληνικά νησιά, όπως προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προέβη ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί.

Η δήλωση του Τούρκου εκπροσώπου έχει ως εξής:

«Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του προέδρου μας στην Αθήνα, οι ελληνικές αρχές μας ενημέρωσαν ότι η Επιτροπή της ΕΕ ενέκρινε την εφαρμογή θεώρησης μίας εισόδου με ισχύ επτά ημερών στην πύλη για τουριστικές επισκέψεις των πολιτών μας στα δέκα ελληνικά νησιά και ότι ετοιμάζεται ένας σχετικός κανονισμός.

Αναμένουμε την επίσημη ανακοίνωση της εφαρμογής.

Εδώ και κάποιο διάστημα γίνονταν προετοιμασίες για αυτό. Οι συνομιλίες μας με τις ελληνικές αρχές συνεχίζονται, προκειμένου να κατασκευαστούν οι απαραίτητες υποδομές, όπως ο τελωνειακός και διαβατηριακός έλεγχος στα νησιά που θα συμπεριληφθούν στην εφαρμογή, με στόχο οι πολίτες μας να μην αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά την είσοδο και την έξοδο από τα νησιά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.