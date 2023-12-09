Ινδία: Τουλάχιστον επτά νεκροί από πυρκαγιά σε βιοτεχνία κεριών στο κρατίδιο Μαχαράστρα

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε βιοτεχνία κεριών στο κρατίδιο Μαχαράστρα της δυτικής Ινδίας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή της Πουνέ, η οποία απέχει περίπου 140 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του κρατιδίου Μαχαράστρα, τη Μουμπάι (σ.σ. γνωστή παλαιότερα ως Βομβάη).

Τα θύματα είναι στην πλειονότητά τους γυναίκες, που εργάζονταν στη βιοτεχνία.

Η πυρκαγιά έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις εξαιτίας των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στο εργοστάσιο και οι πυροσβέστες χρειάστηκαν πάνω από μια ώρα για να τη σβήσουν.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.