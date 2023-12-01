Σφοδρές μάχες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χαμάς διεξάγονται από το πρωί στη Λωρίδα της Γάζας, με 54 Παλαιστίνιους να έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίες μέχρι τώρα από τα ισραηλινά πλήγματα.

Temporary ceasefire ended in Gaza and Israeli warplanes are targeting civilians and children. What are they doing! Complete the genocide! Even if this tweet is going to make me lose my job but: Israel is a criminal terrorist entity pic.twitter.com/sZBcZ41kce December 1, 2023

Οι νέες εχθροπραξίες ξεκίνησαν μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη λήξη της εκεχειρίας, στις 07:00 το πρωί, καθώς ο στρατός του Ισραήλ κατηγόρησε την παλαιστινιακή οργάνωση ότι παραβίασε την προσωρινή εκεχειρία εκτοξεύοντας ρουκέτες εναντίον του ισραηλινού εδάφους.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χαμάς ότι «παραβίασε τη συμφωνία» επειδή δεν συμφώνησε να απελευθερώσει και άλλους ομήρους και ότι «έριξε ρουκέτες». Τόνισε πως το Ισραήλ παραμένει προσηλωμένο στην επίτευξη των στόχων του για την εξάλειψη της οργάνωσης.

Οι Ταξιαρχίες αλ Κουντς, η ένοπλη πτέρυγα του παλαιστινιακού κινήματος Ισλαμικός Τζιχάντ, ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση ρουκετών και ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε εναντίον ισραηλινών πόλεων σήμερα το πρωί, σε απάντηση «στα εγκλήματα εναντίον του λαού μας»..

Στο μεταξύ η Χαμάς τόνισε σε σημερινή της ανακοίνωση ότι το Ισραήλ φέρει την ευθύνη «για την επανάληψη του πολέμου και της επιθετικότητας», αφού απέρριψε στη διάρκεια της νύκτας όλες τις προτάσεις για την απελευθέρωση και άλλων ομήρων.

Η Χαμάς θα υποστεί «τη χειρότερη νίλα»

Η Χαμάς θα υποστεί «τη χειρότερη νίλα», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, μετά την επανάληψη των εχθροπραξιών.

Ο Εϊλόν Λεβί κατηγόρησε και αυτός τη Χαμάς ότι δεν έδωσε νέο κατάλογο με ομήρους προς απελευθέρωση με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστίνιων κρατουμένων και ότι εκτόξευσε μια ρουκέτα εναντίον του ισραηλινού εδάφους πριν από το τέλος της εκεχειρίας.

Σφοδροί αεροπορικοί βομβαρδισμοί

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για πλήγματα της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας και του πυροβολικού εναντίον της Λωρίδας της Γάζας ενώ ο επίσημος παλαιστινιακός ραδιοσταθμός μετέδωσε ότι 54 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Γάζας Ασράφ αλ-Κίντρεχ, ανακοίνωσε ότι - μετά την εκπνοή της εκεχειρίας σήμερα το πρωί -32 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίσθηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς, πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον της Ράφα, στο νότιο τμήμα του θύλακα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.

It has only been an hour since the "ceasefire" ended and we're already getting the worst possible footage out of Gaza. pic.twitter.com/JQi0zyeL6U — روني الدنماركي (@Aldanmarki) December 1, 2023

Γιατρός στο νοσοκομείο Άχλι Άραμπ, στην πόλη της Γάζας, δήλωσε ότι δύο παιδιά σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή.

Ceasefire over in #Gaza. Attacks v near this hospital. Bombing consistent. Has humanity given up on the children of Gaza?! 😔 pic.twitter.com/dsyvQeBEWx — James Elder (@1james_elder) December 1, 2023

Στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Γάζας, αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι ακούει σφοδρούς βομβαρδισμούς και βλέπει καπνό να υψώνεται από το ανατολικό τμήμα της πόλης. Οι κάτοικοι φεύγουν από την περιοχή και κατευθύνονται προς το δυτικό τμήμα της Χαν Γιούνις αναζητώντας καταφύγιο.

Παράλληλα οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν ξανά σε περιοχές του Ισραήλ κοντά στον παλαιστινιακό θύλακα, πρόσθεσαν οι IDF.

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για παράταση της ανακωχής

Παρά την επανάληψη των μαχών στο πεδίο, καλά πληροφορημένη πηγή σχετικά με τις διαβουλεύσεις, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τους μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου για παράταση της εκεχειρίας στη Γάζα.

Επειτα από μια νύχτα εντατικών διαβουλεύσεων, οι οποίες δεν κατέληξαν σε παράταση της ανθρωπιστικής παύσης των εχθροπραξιών στη Γάζα, και την ανταλλαγή χθες, Πέμπτη, οκτώ ακόμη Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα 30 Παλαιστίνιους κρατούμενους, «οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται», τόνισε στο AFP η πηγή αυτή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Όμηροι

Συνολικά κατά τις επτά ημέρες που διήρκεσε η εκεχειρία αφέθηκαν ελεύθεροι 105 όμηροι και 240 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι.

Το Ισραήλ είχε θέσει την απελευθέρωση τουλάχιστον 10 ομήρων ημερησίως ως όρο για να συνεχίσει να δέχεται την αναστολή των στρατιωτικών του επιχειρήσεων στη Γάζα, οπότε η απελευθέρωση χθες μόνο 8 ατόμων θεωρήθηκε από το Ισραήλ ως παραβίαση της συμφωνίας.

Ένας από τους βασικούς διαπραγματευτές του Κατάρ, ο Αμπντουλά αλ Σουλάιτι, ο οποίος συνέβαλε στη σύναψη της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, είχε παραδεχθεί σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι θα ήταν δύσκολο να πάψουν οι εχθροπραξίες.

«Στην αρχή πίστευα ότι το πιο δύσκολο θα ήταν να πετύχουμε μια συμφωνία», σημείωσε σε άρθρο του στο οποίο αποκάλυψε για πρώτη φορά τις παρασκηνιακές προσπάθειες που έγιναν με στόχο την επίτευξη της εκεχειρίας. «Ανακάλυψα ότι η τήρηση της ίδιας της συμφωνίας είναι εξίσου δύσκολη», πρόσθεσε.

