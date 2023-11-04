Γκάλαντ σε Νασράλα: «Μην κάνεις το λάθος και σφραγίσεις τη μοίρα του Λιβάνου»

Ο υπουργός Άμυνας Γιοαβ Γκάλαντ προειδοποιεί τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, να «μην κάνει λάθος και σφραγίσει τη μοίρα του Λιβάνου».

Ο Γκάλαντ από το βόρειο Ισραήλ όπου βρέθηκε εν μέσω των επανειλημμένων πυραυλικών επιθέσεων που δέχεται το Ισραήλ από τη Χεζμπολάχ και δήλωσε ότι «είμαστε σε άμυνα στο βορρά και επιτιθέμεθα με πλήρη δύναμη στη Λωρίδα της Γάζας, αυτή είναι η προτεραιότητά μας».

«Δεν μας ενδιαφέρει να μπούμε σε έναν πόλεμο στο βορρά, αλλά είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε. Η Πολεμική Αεροπορία έχει στρέψει το μεγαλύτερο μέρος της δύναμής της στα σύνορα με τον Λίβανο, ενάντια στη Χεζμπολάχ», είπε.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας προειδοποίησε ότι ο ηγέτης της Χαμάς, Σινουάρ «έκανε ένα λάθος και σφράγισε τη μοίρα της Χαμάς και τη μοίρα της Γάζας. Αν ο Νασράλα κάνει λάθος, θα σφραγίσει τη μοίρα του Λιβάνου».



Πηγή: skai.gr

