Charlize Theron: Η νύχτα που η μητέρα μου σκότωσε τον πατέρα μου

Η γνωστή ηθοποιός Charlize Theron αποκάλυψε πως εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το ψυχολογικό τραύμα από τη νύχτα που η μητέρα της, Gerda Maritz, πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα της ηθοποιού.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη στο περιοδικό Town & Country, η ηθοποιός του «Monster» μοιράστηκε πως η συγκεκριμένη στιγμή την ώθησε να δεσμευτεί για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

«Θα έλεγα το εξής: Είναι ένας απλός συσχετισμός που πρέπει να γίνει. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο περίπλοκο από το να έχεις μόνο μια νύχτα τραύματος στη ζωή σου».

Η 48χρονη από τη Νότια Αφρική πρόσθεσε: «Με ή χωρίς αυτό, η έμφυλη βία είναι τόσο εμφανής στη Νότια Αφρική και παγκοσμίως. Είναι δύσκολο να μην έχεις επίγνωση αυτών των πραγμάτων μόνο και μόνο επειδή είσαι γυναίκα».

Τον Ιούνιο του 1991, ο πατέρας της πρωταγωνίστριας του «Mad Max: Fury Road», Charles, απείλησε μεθυσμένος την τότε 15χρονη και τη μητέρα της.

«Ο πατέρας μου ήταν τόσο μεθυσμένος που μπήκε στο σπίτι με ένα όπλο τρεκλίζοντας», δήλωσε στο NPR τον Δεκέμβριο του 2019.

«Η μαμά μου κι εγώ ήμασταν στο υπνοδωμάτιό μου ακουμπισμένοι στην πόρτα, επειδή προσπαθούσε να σπρώξει την πόρτα».

Η Theron συνέχισε:

«Έτσι και οι δύο μας ακουμπούσαμε στην πόρτα από μέσα για να μην μπορέσει να περάσει. Έκανε ένα βήμα πίσω και απλά πυροβόλησε μέσα από την πόρτα τρεις φορές. Καμία από τις σφαίρες δεν μας χτύπησε ποτέ, το οποίο είναι απλά ένα θαύμα».

