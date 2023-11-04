Σειρήνες για πυραυλική επίθεση ηχούν στις πόλεις Ασκελόν, Ασνόοντ και τις γύρω πόλεις μεταδίδουν οι Times of Israel.

Την ίδια ώρα, η Χαμάς ισχυρίζεται ότι οι μαχητές της συγκρούονται με τα ισραηλινά στρατεύματα σε συνοικία της πόλης της Γάζας.

Ειδικότερα, οι Times of Israel αναφέρουν ότι η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Izz ad-Din al-Qassam, ισχυρίζεται ότι συγκρούστηκε με ισραηλινά στρατεύματα πολλές φορές στη συνοικία Tel al-Hawa της πόλης της Γάζας τις τελευταίες ώρες.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν μπορούν να επαληθευτούν, αλλά μπορεί να υποδεικνύουν ότι τα στρατεύματα των IDF πιέζουν βαθύτερα στην πόλη της Γάζας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.