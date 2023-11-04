Reuters: Πώς η Χαμάς σκοπεύει να παγιδεύσει το Ισραήλ στη Γάζα

Η Χαμάς έχει προετοιμαστεί για έναν μακρύ, παρατεταμένο πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και πιστεύει ότι μπορεί να σταματήσει την προέλαση του Ισραήλ αρκετά ώστε να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, αναφέρει το Reuters που επικαλείται πηγές κοντά στην ηγεσία της οργάνωσης.

Η Χαμάς, που κυβερνά τη Γάζα, έχει αποθηκεύσει όπλα, πυραύλους, τρόφιμα και ιατρικές προμήθειες και είναι πεπεισμένη ότι οι χιλιάδες μαχητές της μπορούν να επιβιώσουν για μήνες σε μια πόλη με τούνελ βαθιά κάτω από τον παλαιστινιακό θύλακα, πολεμώντας τις ισραηλινές δυνάμεις με τακτικές αντάρτικου πόλεων.

Σύμφωνα με το Reuters, η Χαμάς πιστεύει ότι η διεθνής πίεση στο Ισραήλ να τερματίσει την πολιορκία, καθώς αυξάνονται οι απώλειες αμάχων, θα οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός και εν τέλει σε διαπραγματεύσεις που θα οδηγούσαν σε αμοιβαίες υποχωρήσεις όπως η απελευθέρωση χιλιάδων Παλαιστινίων κρατουμένων με αντάλλαγμα τους Ισραηλινούς ομήρους, ανέφεραν οι πηγές.

Η ομάδα έχει καταστήσει σαφές στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, στις έμμεσες διαπραγματεύσεις για τους ομήρους με τη μεσολάβηση του Κατάρ, ότι θέλει την απελευθέρωση κρατουμένων με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων.

Η Χαμάς «πλήρως προετοιμασμένη»

Ο Adeeb Ziadeh, ένας Παλαιστίνιος ειδικός σε διεθνείς υποθέσεις στο Πανεπιστήμιο του Κατάρ, ο οποίος έχει μελετήσει τη Χαμάς, αναφέρει ότι η ομάδα πρέπει να είχε ένα πιο μακροπρόθεσμο σχέδιο για να εξαπολύσει την επίθεσή της στο Ισραήλ.

«Αυτοί που πραγματοποίησαν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου με το αυτό το επίπεδο της ικανότητας, αυτό το επίπεδο τεχνογνωσίας, ακρίβειας και έντασης, είχαν προετοιμαστεί για μια μακροχρόνια μάχη. Δεν είναι δυνατό για τη Χαμάς να εμπλακεί σε μια τέτοια επίθεση χωρίς να είναι πλήρως προετοιμασμένη», είπε ο Ζιαντέχ στο Reuters.

Η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι η Χαμάς θα προσπαθήσει να εγκλωβίσει τις ισραηλινές δυνάμεις σε μάχες μέσα στη Γάζα ώστε να προκαλέσει αρκετά βαριές στρατιωτικές απώλειες και να αποδυναμώσει έτσι τη δημόσια υποστήριξη των Ισραηλινών για μια παρατεταμένη σύγκρουση, αναφέρει το Reuters.

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι τόνισαν ωστόσο στους Αμερικανούς ομολόγους τους ότι είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις αντάρτικες τακτικές της Χαμάς καθώς και να αντέξουν τη διεθνή κριτική για την επίθεσή τους, σύμφωνα με πηγές του Reuters. Το αν η χώρα έχει την ικανότητα να εξαλείψει τη Χαμάς ή απλώς να ελαχιστοποιήσει την ικανότητά της σοβαρά παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα.

Η Χαμάς έχει περίπου 40.000 μαχητές, σύμφωνα με πηγές της οργάνωσης. Μπορούν να κινηθούν γύρω από τον θύλακα χρησιμοποιώντας έναν τεράστιο ιστό από οχυρωμένες σήραγγες, μήκους εκατοντάδων χιλιομέτρων και βάθους έως και 80 μέτρων, που κατασκευάστηκαν εδώ και πολλά χρόνια.



