Ισραήλ: Σε ετοιμότητα 4 νοσοκομεία, το ένα Παιδιατρικό - Προετοιμασία για πιθανή απελευθέρωση ομήρων Κόσμος 15:33, 27.10.2023

Η υποδοχή των ομήρων και η περίθαλψή τους θα γίνεται σε ειδικές μονάδες και σύμφωνα με τις οδηγίες του ισραηλινού υπουργείου Υγείας