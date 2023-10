Στα άδυτα των αδύτων: Φωτό με τους επικεφαλείς του IDF και της Σιν Μπετ στο στρατηγείο της υπηρεσίας ασφαλείας Κόσμος 16:15, 27.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

7

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι –επιχειρησιακά- δύο πιο ισχυροί άνδρες του Ισραήλ στο κέντρο επιχειρήσεων της Σιν Μπετ – Όλα τα υπόλοιπα στελέχη της Σιν Μπετ στη φωτό έχουν «θολωθεί»