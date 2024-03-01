Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Σάμεχ Σούκρι, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ιστορικοί δεσμοί μεταξύ της χώρας του και της Τουρκίας δικαιολογούν την ανάγκη συνεργασίας υψηλού επιπέδου σε πολιτικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς τομείς.



Μιλώντας στον ανταποκριτή του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu, στο περιθώριο της συμμετοχής του στο Διπλωματικό Φόρουμ της Αττάλειας, ο Σάμεχ Σούκρι εξέφρασε την ελπίδα ότι με την επανέναρξη των παραγωγικών σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου θα μπορέσουν να ξεπεράσουν από κοινού τις προκλήσεις στην περιοχή με την έναρξη μιας πιο παραγωγικής σχέσης.



«Ελπίζουμε ότι θα βρούμε τομείς συνεργασίας και ότι ο παραγωγικός διάλογος που μπορούμε να καθιερώσουμε σχετικά με τα συμφέροντά μας θα αποτελέσει ευκαιρία για τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών» ανέφερε ο Αιγύπτιος υπουργός.

Δήλωσε επίσης ότι η πρόσφατη επίσκεψη του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αίγυπτο και η συνάντησή του με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας εποχής και για τις δύο χώρες.



Αναφερόμενος στον πόλεμο στη Γάζα, ο Σαμέχ Σούκρι επισήμανε ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στη Γάζα είναι το ζήτημα του εκτοπισμού των Παλαιστινίων κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. «Τα σχέδια και οι προσπάθειες να σταλούν οι κάτοικοι σε χώρες όπως η Αίγυπτος ή η Ιορδανία, προκειμένου να αποδυναμωθεί η παλαιστινιακή υπόθεση ή να εκκενωθούν τα Παλαιστινιακά Εδάφη, είναι απαράδεκτα και αποτελούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου» δήλωσε.



Ο Σούκρι δήλωσε ότι συνεργάζονται με αραβικές και μουσουλμανικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, για να τερματιστεί η τραγική κατάσταση στη Γάζα και να επιτευχθεί άμεση κατάπαυση του πυρός.



Τόνισε ακόμη ότι υπάρχει διεθνής συναίνεση πως το Ισραήλ δεν πρέπει να εμπλακεί σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα. «Οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση στην περιοχή, όπου αυτή τη στιγμή συγκεντρώνονται περίπου 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι, θα οδηγήσει αναμφίβολα σε ανθρωπιστική κρίση και σε απώλεια ανθρώπινων ζωών σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από ό,τι έχουμε δει μέχρι σήμερα» ανέφερε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών.



Μιλώντας για την ένταση στον Κόλπο του Άντεν, ο Σούκρι δήλωσε πως «έχουμε καταστήσει πολύ σαφές ότι αναμένουμε από όλες τις χώρες να σεβαστούν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να βλάψουν τη διεθνή οικονομία». Επισήμανε επίσης ότι η ένταση στην περιοχή επηρεάζει αρνητικά τη χρήση της διώρυγας του Σουέζ και συνεπώς έχει οικονομικές συνέπειες για την Αίγυπτο.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

