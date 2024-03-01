Η Αίγυπτος αισιοδοξεί για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα πριν από το Ραμαζάνι

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρι εμφανίστηκε σήμερα αισιόδοξος ότι στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με πρωτοβουλία του Κατάρ θα μπορούσε να συμφωνηθεί η κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας πριν από την έναρξη του Ραμαζανιού, στις 10 Μαρτίου.

«Ελπίζουμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε την παύση των εχθροπραξιών και την ανταλλαγή των ομήρων. Όλοι αναγνωρίζουν ότι έχουμε ένα χρονικό όριο για να το επιτύχουμε αυτό, πριν από την έναρξη του Ραμαζανιού», είπε ο Σούκρι μιλώντας στο Διπλωματικό Φόρουμ της Αττάλειας, στην Τουρκία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

