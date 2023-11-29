Bild: «Οι Έλληνες αντεπιτίθενται - Χρεοκοπημένοι Γερμανοί πουλήστε τα νησιά σας»

«Οι (πρώην) χρεοκοπημένοι Έλληνες αντεπιτίθενται», γράφει η Bild με τίτλο: «Χρεοκοπημένοι Γερμανοί πουλήστε τα νησιά σας»: Η γερμανική εφημερίδα παρατηρεί σκωπτικά: «Δεν έλειψαν οι καλές συμβουλές από εμάς όταν η Ελλάδα χρεοκόπησε το 2010: "Γιατί δεν πουλάτε τα νησιά σας, χρεοκοπημένοι Έλληνες;" ήταν τότε ο τίτλος της Bild - και το εννοούσαμε σοβαρά!»



Με αφορμή τα προβλήματα στον γερμανικό προϋπολογισμό που προκάλεσε απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου κρίνοντας αντισυνταγματικό τον δεύτερο συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2021, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί Αλέξη Τσίπρα, αντεπιτίθεται και εκτιμά ότι: «Η γερμανική κυβέρνηση θα πρέπει να επιβάλει έκτακτους φόρους τόσο στους πολίτες όσο και στις επιχειρήσεις για να λύσει το πρόβλημα».



Προβλέπει μάλιστα ότι: «Αυτό θα προκαλέσει κρίση στη Γερμανία, αλλά διαφορετικά τα χρήματα δεν θα συγκεντρωθούν. Μια άλλη λύση θα ήταν να πουληθεί δημόσια περιουσία, όπως νησιά για να συγκεντρωθούν γρήγορα μεγάλα ποσά».



Και ο πρώην υπουργός συνεχίζει: «Εάν οι Γερμανοί δεν μπορούν να ελέγξουν την κατάσταση θα μπουν αναγκαστικά σε εποπτεία της τρόικας. Τότε θα αναγκαστούν να βρουν λύσεις».



Τέλος ο Παναγιώτης Λαφαζάνης σχολιάζει: «Η ζωή είναι εκδικητική. Η Γερμανία θα βιώσει τώρα όσα επέβαλε στην Ελλάδα». Η Γερμανία απειλεί να οδηγήσει την Ευρώπη σε μια «μακροχρόνια κρίση».



Πηγή: DW - Στέφανος Γεωργακόπουλος

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.