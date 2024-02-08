Γερμανική φρεγάτα αναχωρεί για την αποστολή «Ασπίδες»

Από το λιμάνι του Βίλελμσχαφεν απέπλευσε την Πέμπτη η γερμανική φρεγάτα Hessen με προορισμό τη Μεσόγειο και στη συνέχεια την Ερυθρά Θάλασσα. Στο πλοίο βρίσκονται 240 στρατιώτες, άνδρες και γυναίκες, μία πλήρως εξοπλισμένη ιατρική ομάδα και ένας στρατιωτικός ιερέας. Για την έναρξη της επιχείρησης «Ασπίδες» απαιτείται «πράσινο φως» από τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ, που εκτιμάται ότι θα δοθεί κατά την επόμενη συνάντησή τους. Στην αποστολή συμμετέχουν επίσης η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα, η οποία μάλιστα θα έχει την κεντρική διοίκηση από ξηράς.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ θεωρεί ότι οι περιπολίες στην Ερυθρά Θάλασσα μπορούν να αρχίσουν στις 17 Φεβρουαρίου. Για τη συμμετοχή της φρεγάτας Hessen εκκρεμεί η έγκριση του γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, η οποία όμως θεωρείται τυπική υπόθεση και αναμένεται μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Σύμφωνα με το γερμανικό Σύνταγμα, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει οποιαδήποτε αποστολή των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων στο εξωτερικό.

«Είναι μία επικίνδυνη αποστολή»

Καθώς συνεχίζονται οι αμερικανικοί και βρετανικοί βομβαρδισμοί εναντίον θέσεων των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι, η επιχείρηση «Ασπίδες» επικεντρώνεται αποκλειστικά στην προστασία των εμπορικών πλοίων που κινούνται στην Ερυθρά Θάλασσα, τη ναυτική οδό που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία. Μετά από τέσσερις μήνες επιθέσεων από την πλευρά των Χούθι, με ορμητήριο την Υεμένη, η ναυτική αποστολή «Ασπίδες» κρίνεται απαραίτητη, αναφέρει η Μαρί Άγκνες Στρακ-Τσίμερμαν, βουλευτής των Γερμανών Φιλελευθέρων (FDP) και επικεφαλής της Επιτροπής Αμυντικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου, μιλώντας στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

«Ασφαλώς πρόκειται για μία επικίνδυνη αποστολή, δεν χρειάζεται να εξωραΐζουμε την πραγματικότητα» λέει η βουλευτής των Φιλελευθέρων. «Δεν θα είχε κινητοποιηθεί η Ευρώπη, εάν δεν συνέβαινε κάτι επικίνδυνο στην περιοχή αυτή. Στόχος μας είναι να εντοπίσουμε και να εξουδετερώσουμε τα εισερχόμενα πυρά, κάτι που μπορεί να κάνει πολύ καλά η φρεγάτα Hessen. Το πλήρωμα έχει εκπαιδευθεί ειδικά γι' αυτόν τον σκοπό».

Στα 5.000 δολάρια το κόστος μεταφοράς

Οι Ευρωπαίοι φαίνονται πλέον αποφασισμένοι να αποτρέψουν νέες επιθέσεις των Χούθι σε πλοία δυτικών συμφερόντων, οι οποίες όχι μόνο πλήττουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, αλλά επιπλέον προκαλούν κλυδωνισμούς στην παγκόσμια οικονομία και σοβαρό κόστος λόγω παράκαμψης της Διώρυγας του Σουέζ και της Ερυθράς Θάλασσας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το κόστος φτάνει τα 360 εκατομμύρια ευρώ την ώρα.

Τον Ιανουάριο η μεταφορά ενός εμπορευματοκιβωτίου 40 ποδών από την Κίνα στην Ευρώπη στοίχιζε πάνω από 5.000 δολάρια, έναντι μόλις 1.500 δολαρίων τον Δεκέμβριο του 2023. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι σε εποχές πανδημίας το κόστος μεταφοράς είχε ξεπεράσει κάθε πρόβλεψη, φτάνοντας τα 15.000 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο.

Η ναυτική αποστολή «Ασπίδες» εμπεριέχει και ένα σαφές πολιτικό μήνυμα, τονίζει η πρόεδρος της Επιτροπής Αμυντικών Υποθέσεων στο γερμανικό Κοινοβούλιο. «Πρόκειται για ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους αντάρτες Χούθι, αλλά και στο Ιράν, που κρύβεται πίσω από τους αντάρτες, ότι η Ευρώπη δεν θα παραμείνει θεατής όταν δέχεται επίθεση η ελεύθερη ναυσιπλοΐα», επισημαίνει.

Το Ινστιτούτο Παγκόσμιας Οικονομίας του Κιέλου (IFW) εκτιμά ότι, λόγω των επιθέσεων, τον Ιανουάριο οι μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων μέσω Σουέζ και Ερυθράς Θάλασσας μειώθηκαν κατά 80%. «Μέχρι στιγμής οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Μ.Βρετανίας προφανώς δεν έχουν καταφέρει να αποκαταστήσουν την ασφάλεια στην πιο πολυσύχναστη θαλάσσια οδό του κόσμου για τη μεταφορά εμπορευμάτων» δηλώνει στο Reuters o συνεργάτης του IFW Γιούλιαν Χιντς.

Γιάννης Παπαδημητρίου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.