ΟΗΕ: Οι καταστροφές του Ισραήλ στη Γάζα με στόχο την «ουδέτερη ζώνη» είναι έγκλημα πολέμου

Ο επικεφαλής ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ εκτίμησε σήμερα ότι οι καταστροφές του ισραηλινού στρατού σε κτίρια στη συνοριακή ζώνη με το Ισραήλ στη Γάζα, με στόχο να αποτελέσει μια «ουδέτερη ζώνη», συνιστούν «έγκλημα πολέμου».

«Οι καταστροφές που στοχεύουν να δημιουργήσουν μια «ουδέτερη ζώνη» για λόγους ασφαλείας δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια (…) του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», δήλωσε ο Φόλκερ Τουρκ σε ένα δελτίο Τύπου.

«Επιμένω προς τις ισραηλινές αρχές για το γεγονός ότι το άρθρο 53 της τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης απαγορεύει την καταστροφή από την κατοχική δύναμη των ιδιοκτησιών που ανήκουν σε ιδιώτες, εκτός κι αν η καταστροφή αυτή έχει καταστεί απολύτως απαραίτητη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις», επισήμανε.

«Η μαζική καταστροφή κτιρίων, που δεν δικαιολογείται από στρατιωτικές επιταγές και που εκτελείται με αυθαίρετο τρόπο (…) συνιστά έγκλημα πολέμου», υπογράμμισε ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δήλωσε, επίσης, ότι από τον Οκτώβριο, οι υπηρεσίες του έχουν καταγράψει «γενικευμένες καταστροφές και κατεδαφίσεις πολιτικών υποδομών από τον (ισραηλινό) στρατό».

Πρόκειται κυρίως για «κτίρια οικιστικής χρήσης και πανεπιστήμια σε ζώνες όπου μάχες δεν έλαβαν χώρα ή δεν λαμβάνουν πλέον χώρα».

Τέτοιου είδους καταστροφές παρατηρήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στην Μπέιτ Χανούν και στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του υπό πολιορκία παλαιστινιακού θύλακα, όπως και στον καταυλισμό Νουσεϊράτ και στη Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα.

«Το Ισραήλ δεν παρέθεσε πειστικούς λόγους για να δικαιολογήσει αυτήν τη μαζική καταστροφή των πολιτικών υποδομών», τόνισε ο Τουρκ.

Αυτές οι καταστροφές μοιάζει «να έχουν στόχο ή αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η επιστροφή των αμάχων σε αυτές τις ζώνες».

«Υπενθυμίζω στις αρχές ότι η βίαιη μετακίνηση αμάχων μπορεί να αποτελέσει έγκλημα πολέμου», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

