Ο Ζελένσκι «καρατόμησε» τον αρχηγό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Ζαλούζνι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέλυσε τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, Βαλέρι Ζαλούζνι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξήρε σήμερα το έργο του στρατηγού Βαλέρι Ζαλούζνι στην ηγεσία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, και του πρότεινε να παραμένει στην "ομάδα" του, λίγα λεπτά προτού το υπουργείο Άμυνας ανακοινώσει την αποχώρηση του δημοφιλούς αρχηγού του γενικού επιτελείου.

"Μιλήσαμε για τις αλλαγές που χρειάζονται οι ένοπλες δυνάμεις. Συζητήσαμε για το ποιος θα μπορούσε να συμμετάσχει σε μια ανανεωμένη διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Η ώρα της ανανέωσης, είναι τώρα. Πρότεινα στον στρατηγό Ζαλούζνι να μείνει στην ομάδα", έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα Χ.

I met with General Valerii Zaluzhnyi.

I thanked him for the two years of defending Ukraine.

We discussed the renewal that the Armed Forces of Ukraine require.

We also discussed who could be part of the renewed leadership of the Armed Forces of Ukraine.

The time for such a renewal… pic.twitter.com/tMnUEZ3BCX — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2024

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διόρισε σήμερα τον αρχηγό του στον στρατό ξηράς, στρατηγό Ολεκσάντρ Σίρσκι, αρχηγό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, αντικαθιστώντας τον Βαλέρι Ζαλούζνι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον νέο του διοικητή ως "τον πιο έμπειρο στρατηγό της Ουκρανίας", υπογραμμίζοντας ότι ήταν διοικητής κατά την άμυνα του Κιέβου στην αρχή της ρωσικής εισβολής πριν από σχεδόν δύο χρόνια, και στη συνέχεια της αντεπίθεσης το φθινόπωρο του 2022 κατά την οποία απελευθερώθηκε η περιφέρεια του Χαρκόβου.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο ουκρανικός στρατός χρειάζεται άμεσες αλλαγές με μια νέα προσέγγιση στην επιστράτευση και στρατολόγηση. Οι ουκρανικές δυνάμεις απέδειξαν ότι μπορούν να ανακτήσουν τον έλεγχο των αιθέρων, αλλά δεν κατάφεραν να επιτύχουν τους στόχους τους στην ξηρά το 2023, τόνισε.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

