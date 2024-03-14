Γερμανία: Συνεχίζονται οι απεργίες στα αεροδρόμια - Ακυρώνονται εκατοντάδες πτήσεις

Δεκάδες χιλιάδες επιβάτες εκτιμάται ότι επηρεάζει η σημερινή απεργία του προσωπικού ασφαλείας στα αεροδρόμια Βερολίνου, Αμβούργου, Στουτγάρδης, Καρλσρούης/ Μπάντεν-Μπάντεν και Κολωνίας/Βόννης. Ανάλογη κατάσταση αναμένεται αύριο στα αεροδρόμια Ανόβερου, Ντόρτμουντ, Δρέσδης, Λειψίας και για δεύτερη μέρα στο αεροδρόμιο Καρλσούρης/Μπάντεν-Μπάντεν.

Σύμφωνα με την Ένωση Αεροδρομίων Γερμανίας (ADV), μόνο για σήμερα συνολικά θα ακυρωθούν περισσότερες από 580 πτήσεις, επηρεάζοντας τουλάχιστον 90.000 ταξιδιώτες. Ενδεικτικά, στα αεροδρόμια Βερολίνου, Στουτγάρδης και Αμβούργου είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων ότι δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα καμία αναχώρηση.

Η συνδικαλιστική οργάνωση Ver.di, η οποία εκπροσωπεί 25.000 υπαλλήλους ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών ασφαλείας στα αεροδρόμια, ζητά αύξηση αποδοχών 2,80 ευρώ/ώρα σε διάστημα 12 μηνών και αλλαγές στις αποζημιώσεις υπερωριών. Μέχρι τώρα έχουν ολοκληρωθεί πέντε κύκλοι διαπραγματεύσεων χωρίς αποτέλεσμα και ο επόμενος κύκλος έχει προγραμματιστεί για τις 20 Μαρτίου.

Σε αντίστοιχες κινητοποιήσεις βρίσκονται και τα μέλη πληρωμάτων καμπίνας της Lufthansa, τα οποία απήργησαν και χθες και προχθές, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κατάσταση, αλλά και οι μηχανοδηγοί των τρένων των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB), οι οποίοι ακινητοποίησαν εκ νέου τους συρμούς την Τρίτη και την Τετάρτη.

Το μεγάλο ερωτηματικό αφορά τις διακοπές του Πάσχα, οι οποίες για τα σχολεία στην Γερμανία αρχίζουν στις 22 Μαρτίου. «Όποιος δεν έχει διάθεση για διακοπές περιπέτειας, καλύτερα να μείνει στο σπίτι. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις μετακινήσεις με τρένο», αναφέρει ενδεικτικά σε ρεπορτάζ του το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD.

Η Ver.di. κάλεσε νωρίτερα σήμερα σε απεργίες το προσωπικό της Postbank για αύριο και το Σάββατο, αλλά και τους εργαζόμενους στα τηλεφωνικά κέντρα των Γερμανικών Ταχυδρομείων.

Πηγή: skai.gr

